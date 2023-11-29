Губернатор Моор отчитал дорожников из-за уборки снега в Тюмени

29 ноября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Глава региона отметил, что специалистам нужно было принять все необходимые меры для уборки снега Губернатор Тюменской области Александр Моор указал на ошибки дорожных рабочих при очистке города от снега и грязи. Об этом он сообщил во время прямой линии, отвечая на вопросы жителей. Глава региона отметил, что специалистам нужно было принять все необходимые меры для уборки снега. «Соглашусь, город был грязным. Есть недоработки наших дорожников. Обращаю внимание всех подрядчиков: есть недовольства вашей работой. И не смотря на то, что снега было немного, нужно было принять все необходимые меры, может увеличить количество рабочих, чтобы вручную очистить наши дороги. Замечания приняли, берем в работу, думаю, что дорожники работу подкорректируют», — сообщил Моор во время трансляции. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени для борьбы с гололедом будут использовать гранитную крошку и галит. В обработке дорог будут задействованы более 700 единиц техники и около 18 тысяч тонн соли.

Губернатор Тюменской области Александр Моор указал на ошибки дорожных рабочих при очистке города от снега и грязи. Об этом он сообщил во время прямой линии, отвечая на вопросы жителей. Глава региона отметил, что специалистам нужно было принять все необходимые меры для уборки снега. «Соглашусь, город был грязным. Есть недоработки наших дорожников. Обращаю внимание всех подрядчиков: есть недовольства вашей работой. И не смотря на то, что снега было немного, нужно было принять все необходимые меры, может увеличить количество рабочих, чтобы вручную очистить наши дороги. Замечания приняли, берем в работу, думаю, что дорожники работу подкорректируют», — сообщил Моор во время трансляции. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени для борьбы с гололедом будут использовать гранитную крошку и галит. В обработке дорог будут задействованы более 700 единиц техники и около 18 тысяч тонн соли.