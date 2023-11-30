30 ноября 2023

В Курганской области мужчины в масках напали на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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На ребенка напали двое мужчин в масках (архивное фото) Фото:

В Курганской области двое мужчин в масках напали на ребенка. Об этом сообщил Станислав Зырянов в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».

«Двое напали на ребенка между домов Королева, 4 и Королева, 6. Ростом примерно 175+ сантиметров, были одеты в темное, оба с капюшонами. У одного из них куртка Nike, у обоих на лицах были снуды (маски), прикрывающие рот и нос», — написал Зырянов в группе.

Корреспондент URA.RU обратился к мужчине, чтобы уточнить детали произошедшего. После получения ответа новость будет дополнена.

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В Курганской области двое мужчин в масках напали на ребенка. Об этом сообщил Станислав Зырянов в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». «Двое напали на ребенка между домов Королева, 4 и Королева, 6. Ростом примерно 175+ сантиметров, были одеты в темное, оба с капюшонами. У одного из них куртка Nike, у обоих на лицах были снуды (маски), прикрывающие рот и нос», — написал Зырянов в группе. Корреспондент URA.RU обратился к мужчине, чтобы уточнить детали произошедшего. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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