В Курганской области мужчины в масках напали на ребенка

На ребенка напали двое мужчин в масках (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области двое мужчин в масках напали на ребенка. Об этом сообщил Станислав Зырянов в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».

«Двое напали на ребенка между домов Королева, 4 и Королева, 6. Ростом примерно 175+ сантиметров, были одеты в темное, оба с капюшонами. У одного из них куртка Nike, у обоих на лицах были снуды (маски), прикрывающие рот и нос», — написал Зырянов в группе.

Корреспондент URA.RU обратился к мужчине, чтобы уточнить детали произошедшего. После получения ответа новость будет дополнена.