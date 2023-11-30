В Тюмени завершаются работы по строительству профилактория за 120 млн рублей

В Тюмени завершилось строительство третьей очереди профилактория «Светлый» — поликлиники восстановительного лечения, стоимость которого составила примерно 120 миллионов рублей. Об этом сообщила директор учреждения Лариса Титова.
«Поликлиника оснащена современным оборудованием: барокамерой, аппаратами УЗИ, клинической лабораторией, гидромассажными ваннами и подводным душем-массажем, соляной шахтой, сухими углекислыми и пароуглекислыми ваннами, комнатами психолога и логопеда с интерактивным оборудованием», — рассказала Титова журналистам РБК Тюмень. Объект был сдан 23 ноября, сейчас он проходит лицензирование.
По словам директора учреждения, в поликлинике имеется бальнеологическое и диагностическое отделения, лечебно-плавательный бассейн и дневной стационар. До конца этого года в городе хотят открыть четвертую очередь профилактория (выполнение финишных работ, технического оснащения объекта и его готовности к функционированию — прим. URA.RU).
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.