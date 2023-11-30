30 ноября 2023

В Тюмени завершаются работы по строительству профилактория за 120 млн рублей

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Осмотр новой детской поликлиники. Курган, детская поликлиника
В Тюмени профилакторий был сдан 23 ноября (фото взято из архива) Фото:

В Тюмени завершилось строительство третьей очереди профилактория «Светлый» — поликлиники восстановительного лечения, стоимость которого составила примерно 120 миллионов рублей. Об этом сообщила директор учреждения Лариса Титова.

«Поликлиника оснащена современным оборудованием: барокамерой, аппаратами УЗИ, клинической лабораторией, гидромассажными ваннами и подводным душем-массажем, соляной шахтой, сухими углекислыми и пароуглекислыми ваннами, комнатами психолога и логопеда с интерактивным оборудованием», — рассказала Титова журналистам РБК Тюмень. Объект был сдан 23 ноября, сейчас он проходит лицензирование.

По словам директора учреждения, в поликлинике имеется бальнеологическое и диагностическое отделения, лечебно-плавательный бассейн и дневной стационар. До конца этого года в городе хотят открыть четвертую очередь профилактория (выполнение финишных работ, технического оснащения объекта и его готовности к функционированию — прим. URA.RU).

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В Тюмени завершилось строительство третьей очереди профилактория «Светлый» — поликлиники восстановительного лечения, стоимость которого составила примерно 120 миллионов рублей. Об этом сообщила директор учреждения Лариса Титова. «Поликлиника оснащена современным оборудованием: барокамерой, аппаратами УЗИ, клинической лабораторией, гидромассажными ваннами и подводным душем-массажем, соляной шахтой, сухими углекислыми и пароуглекислыми ваннами, комнатами психолога и логопеда с интерактивным оборудованием», — рассказала Титова журналистам РБК Тюмень. Объект был сдан 23 ноября, сейчас он проходит лицензирование. По словам директора учреждения, в поликлинике имеется бальнеологическое и диагностическое отделения, лечебно-плавательный бассейн и дневной стационар. До конца этого года в городе хотят открыть четвертую очередь профилактория (выполнение финишных работ, технического оснащения объекта и его готовности к функционированию — прим. URA.RU).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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