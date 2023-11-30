30 ноября 2023

В Тюмени снесли скандальные горки в Гилевской роще. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и горки. Тюмень, горки, зимние забавы, зимний отдых, катание с горки, катание на горках, зимние горки
Горки горожане построили своими силами и пускали бесплатно покататься всех желающих Фото:

В Тюмени снесли нелегальные горки в Гилевской роще, которые построили местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

«Сегодня 1 декабря 2023 судебные приставы снесли самовольно возведенные деревянные горки. 7 горок были возведены самовольно на береговой линии озера, территория которого находится в государственной собственности. Контроль за использованием не осуществлялся, в связи с чем дети и взрослые часто травмировались», — сообщили в пресс-службе.

Суд вынес решение о сносе горок, но тюменцы отказались это сделать. В результате приставами было решение о привлечении специальной техники для демонтажа построек.

Скандал по поводу нелегальной постройки горок в Гилевской роще в Тюмени возник несколько лет назад. Горожане самостоятельно воздвигли несколько построек, но местные власти запретили эксплуатацию непроверенных объектов.

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В Тюмени снесли нелегальные горки в Гилевской роще, которые построили местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области. «Сегодня 1 декабря 2023 судебные приставы снесли самовольно возведенные деревянные горки. 7 горок были возведены самовольно на береговой линии озера, территория которого находится в государственной собственности. Контроль за использованием не осуществлялся, в связи с чем дети и взрослые часто травмировались», — сообщили в пресс-службе. Суд вынес решение о сносе горок, но тюменцы отказались это сделать. В результате приставами было решение о привлечении специальной техники для демонтажа построек. Скандал по поводу нелегальной постройки горок в Гилевской роще в Тюмени возник несколько лет назад. Горожане самостоятельно воздвигли несколько построек, но местные власти запретили эксплуатацию непроверенных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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