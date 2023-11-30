В Тюмени снесли нелегальные горки в Гилевской роще, которые построили местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
«Сегодня 1 декабря 2023 судебные приставы снесли самовольно возведенные деревянные горки. 7 горок были возведены самовольно на береговой линии озера, территория которого находится в государственной собственности. Контроль за использованием не осуществлялся, в связи с чем дети и взрослые часто травмировались», — сообщили в пресс-службе.
Суд вынес решение о сносе горок, но тюменцы отказались это сделать. В результате приставами было решение о привлечении специальной техники для демонтажа построек.
Скандал по поводу нелегальной постройки горок в Гилевской роще в Тюмени возник несколько лет назад. Горожане самостоятельно воздвигли несколько построек, но местные власти запретили эксплуатацию непроверенных объектов.
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