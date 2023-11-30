30 ноября 2023

Депздрав проверяет курганскую больницу, где не смогли лечить пациента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, медицина
Депздрав проверяет Шадринскую городскую больницу Фото:

Представители департамента здравоохранения Курганской области проводят служебную проверку в Шадринской городской больнице. Там не было возможности провести компьютерную томографию, чтобы полностью обследовать пациента, находящегося в коме. О проверке URA.RU сообщили в депздраве.

«В отношении Шадринской городской больницы организована служебная проверка по оказанию медицинской помощи данному пациенту. В Курганской областной клинической больнице реанимационная палата была подготовлена вчера, в настоящее время осуществляется транспортировка пациента центром медицины катастроф», — рассказали в ведомстве.

По данным источника, связанного со сферой здравоохранения, пациента в состоянии комы доставили в реанимационное отделение шадринской больницы. Через неделю он вышел из комы, но еще через день у него случился геморрагический инсульт, и он опять впал в это состояние. Для точного определения диагноза пациенту необходимо было сделать томографию в Кургане, так как в Шадринске этот аппарат не работал. Источник объяснил, что медики делали все возможное, чтобы помочь пациенту, но понимали, что сами не могут оказать квалифицированную помощь, и пытались помочь отправить его в Курган.

В регионе власти постоянно следят за оказанием качеству медицинских услуг. В ноябре стало известно, что Курган стал одним из лучших городов по качеству медобслуживания в России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители департамента здравоохранения Курганской области проводят служебную проверку в Шадринской городской больнице. Там не было возможности провести компьютерную томографию, чтобы полностью обследовать пациента, находящегося в коме. О проверке URA.RU сообщили в депздраве. «В отношении Шадринской городской больницы организована служебная проверка по оказанию медицинской помощи данному пациенту. В Курганской областной клинической больнице реанимационная палата была подготовлена вчера, в настоящее время осуществляется транспортировка пациента центром медицины катастроф», — рассказали в ведомстве. По данным источника, связанного со сферой здравоохранения, пациента в состоянии комы доставили в реанимационное отделение шадринской больницы. Через неделю он вышел из комы, но еще через день у него случился геморрагический инсульт, и он опять впал в это состояние. Для точного определения диагноза пациенту необходимо было сделать томографию в Кургане, так как в Шадринске этот аппарат не работал. Источник объяснил, что медики делали все возможное, чтобы помочь пациенту, но понимали, что сами не могут оказать квалифицированную помощь, и пытались помочь отправить его в Курган. В регионе власти постоянно следят за оказанием качеству медицинских услуг. В ноябре стало известно, что Курган стал одним из лучших городов по качеству медобслуживания в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...