Депздрав проверяет курганскую больницу, где не смогли лечить пациента

01 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Депздрав проверяет Шадринскую городскую больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители департамента здравоохранения Курганской области проводят служебную проверку в Шадринской городской больнице. Там не было возможности провести компьютерную томографию, чтобы полностью обследовать пациента, находящегося в коме. О проверке URA.RU сообщили в депздраве. «В отношении Шадринской городской больницы организована служебная проверка по оказанию медицинской помощи данному пациенту. В Курганской областной клинической больнице реанимационная палата была подготовлена вчера, в настоящее время осуществляется транспортировка пациента центром медицины катастроф», — рассказали в ведомстве. По данным источника, связанного со сферой здравоохранения, пациента в состоянии комы доставили в реанимационное отделение шадринской больницы. Через неделю он вышел из комы, но еще через день у него случился геморрагический инсульт, и он опять впал в это состояние. Для точного определения диагноза пациенту необходимо было сделать томографию в Кургане, так как в Шадринске этот аппарат не работал. Источник объяснил, что медики делали все возможное, чтобы помочь пациенту, но понимали, что сами не могут оказать квалифицированную помощь, и пытались помочь отправить его в Курган. В регионе власти постоянно следят за оказанием качеству медицинских услуг. В ноябре стало известно, что Курган стал одним из лучших городов по качеству медобслуживания в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители департамента здравоохранения Курганской области проводят служебную проверку в Шадринской городской больнице. Там не было возможности провести компьютерную томографию, чтобы полностью обследовать пациента, находящегося в коме. О проверке URA.RU сообщили в депздраве. «В отношении Шадринской городской больницы организована служебная проверка по оказанию медицинской помощи данному пациенту. В Курганской областной клинической больнице реанимационная палата была подготовлена вчера, в настоящее время осуществляется транспортировка пациента центром медицины катастроф», — рассказали в ведомстве. По данным источника, связанного со сферой здравоохранения, пациента в состоянии комы доставили в реанимационное отделение шадринской больницы. Через неделю он вышел из комы, но еще через день у него случился геморрагический инсульт, и он опять впал в это состояние. Для точного определения диагноза пациенту необходимо было сделать томографию в Кургане, так как в Шадринске этот аппарат не работал. Источник объяснил, что медики делали все возможное, чтобы помочь пациенту, но понимали, что сами не могут оказать квалифицированную помощь, и пытались помочь отправить его в Курган. В регионе власти постоянно следят за оказанием качеству медицинских услуг. В ноябре стало известно, что Курган стал одним из лучших городов по качеству медобслуживания в России.