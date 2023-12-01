Бастрыкин взял на контроль жалобу тюменцев, живущих в плохих условиях

02 декабря 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Главе СКР пожаловались о нарушении прав жильцов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад расследования из-за получения в свой адрес сообщения о нарушении прав жильцов одного из многоквартирных домов в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В адрес Бастрыкина в комментариях в аккаунте информационного центра „ВКонтакте“ поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Индустриальной в Тюмени. Председатель СК РФ затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале. В здании, 1960 года постройки, имеются многочисленные технические повреждения, в том числе протечки систем водоотведения и водоснабжения, неисправна электропроводка, обваливается кирпичная кладка фасада. Тюменцы, среди которых есть инвалиды, несовершеннолетние и пенсионеры, вынуждены жить в небезопасных условиях, отметили в ведомстве. Указанная ситуация получила распространение в СМИ и социальных медиа.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад расследования из-за получения в свой адрес сообщения о нарушении прав жильцов одного из многоквартирных домов в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В адрес Бастрыкина в комментариях в аккаунте информационного центра „ВКонтакте“ поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Индустриальной в Тюмени. Председатель СК РФ затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале. В здании, 1960 года постройки, имеются многочисленные технические повреждения, в том числе протечки систем водоотведения и водоснабжения, неисправна электропроводка, обваливается кирпичная кладка фасада. Тюменцы, среди которых есть инвалиды, несовершеннолетние и пенсионеры, вынуждены жить в небезопасных условиях, отметили в ведомстве. Указанная ситуация получила распространение в СМИ и социальных медиа.