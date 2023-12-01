01 декабря 2023

Бастрыкин взял на контроль жалобу тюменцев, живущих в плохих условиях

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, фонарь, новостройки, многоквартирный дом, панелька, квартал
Главе СКР пожаловались о нарушении прав жильцов Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад расследования из-за получения в свой адрес сообщения о нарушении прав жильцов одного из многоквартирных домов в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В адрес Бастрыкина в комментариях в аккаунте информационного центра „ВКонтакте“ поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Индустриальной в Тюмени. Председатель СК РФ затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

В здании, 1960 года постройки, имеются многочисленные технические повреждения, в том числе протечки систем водоотведения и водоснабжения, неисправна электропроводка, обваливается кирпичная кладка фасада. Тюменцы, среди которых есть инвалиды, несовершеннолетние и пенсионеры, вынуждены жить в небезопасных условиях, отметили в ведомстве. Указанная ситуация получила распространение в СМИ и социальных медиа.

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Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад расследования из-за получения в свой адрес сообщения о нарушении прав жильцов одного из многоквартирных домов в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В адрес Бастрыкина в комментариях в аккаунте информационного центра „ВКонтакте“ поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Индустриальной в Тюмени. Председатель СК РФ затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале. В здании, 1960 года постройки, имеются многочисленные технические повреждения, в том числе протечки систем водоотведения и водоснабжения, неисправна электропроводка, обваливается кирпичная кладка фасада. Тюменцы, среди которых есть инвалиды, несовершеннолетние и пенсионеры, вынуждены жить в небезопасных условиях, отметили в ведомстве. Указанная ситуация получила распространение в СМИ и социальных медиа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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