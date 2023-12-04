Власти отказали тюменцам в строительстве спортивного центра в ММС

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Однако тюменцам предложили разместить спортивные клубы в жилых домах Фото:

В Тюмени в микрорайоне ММС не будут строить спортивно-оздоровительный центр, так как для такого объекта нет свободных участков. Об этом сообщили в администрации города. Однако тюменцам предложили разместить спортивные клубы в жилых домах.

«В соответствии с документацией отдельно стоящий объект спортивного назначения на территории поселка ММС не предусмотрен в виду отсутствия свободных от застройки и прав третьих лиц земельных участков. В сложившейся ситуации возможно размещение спортивных клубов во встроенных помещениях строящихся жилых домов или, при условии реконструкции территории поселка, в рамках КРТ», — заявили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме (Тюменская область) откладывается строительство крытого ледового комплекса. Причиной этого стала нехватка бюджетных средств.

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В Тюмени в микрорайоне ММС не будут строить спортивно-оздоровительный центр, так как для такого объекта нет свободных участков. Об этом сообщили в администрации города. Однако тюменцам предложили разместить спортивные клубы в жилых домах. «В соответствии с документацией отдельно стоящий объект спортивного назначения на территории поселка ММС не предусмотрен в виду отсутствия свободных от застройки и прав третьих лиц земельных участков. В сложившейся ситуации возможно размещение спортивных клубов во встроенных помещениях строящихся жилых домов или, при условии реконструкции территории поселка, в рамках КРТ», — заявили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме (Тюменская область) откладывается строительство крытого ледового комплекса. Причиной этого стала нехватка бюджетных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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