В Тюмени появится памятник умершему коту-пожарному

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Пожар. Тюмень, кошка, пожар, кот, рыжий кот, рыжая кошка
Талисман пожарных погиб весной (архивное фото) Фото:

В Тюмени установят памятник коту-пожарному Семену. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС РФ. Животное, которое было талисманом спасателей, погибло весной.

«В управление МЧС России по Тюменской области поступают письма граждан с просьбой возвести памятник тюменскому коту-пожарному Семену, увековечить память о знаменитом пушистом помощнике. Инициативу поддерживает личный состав МЧС России и администрация города. Уже создан проект будущего монумента с пушистым любимцем», — рассказали в ведомстве.

Семену было три года. Он погиб весной, под колесами машины.

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В Тюмени установят памятник коту-пожарному Семену. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС РФ. Животное, которое было талисманом спасателей, погибло весной. «В управление МЧС России по Тюменской области поступают письма граждан с просьбой возвести памятник тюменскому коту-пожарному Семену, увековечить память о знаменитом пушистом помощнике. Инициативу поддерживает личный состав МЧС России и администрация города. Уже создан проект будущего монумента с пушистым любимцем», — рассказали в ведомстве. Семену было три года. Он погиб весной, под колесами машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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