В Тюмени появится памятник умершему коту-пожарному

Талисман пожарных погиб весной (архивное фото)
В Тюмени установят памятник коту-пожарному Семену. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС РФ. Животное, которое было талисманом спасателей, погибло весной.
«В управление МЧС России по Тюменской области поступают письма граждан с просьбой возвести памятник тюменскому коту-пожарному Семену, увековечить память о знаменитом пушистом помощнике. Инициативу поддерживает личный состав МЧС России и администрация города. Уже создан проект будущего монумента с пушистым любимцем», — рассказали в ведомстве.
Семену было три года. Он погиб весной, под колесами машины.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!