В Тюмени появится памятник умершему коту-пожарному

04 декабря 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Талисман пожарных погиб весной (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени установят памятник коту-пожарному Семену. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС РФ. Животное, которое было талисманом спасателей, погибло весной. «В управление МЧС России по Тюменской области поступают письма граждан с просьбой возвести памятник тюменскому коту-пожарному Семену, увековечить память о знаменитом пушистом помощнике. Инициативу поддерживает личный состав МЧС России и администрация города. Уже создан проект будущего монумента с пушистым любимцем», — рассказали в ведомстве. Семену было три года. Он погиб весной, под колесами машины.

В Тюмени установят памятник коту-пожарному Семену. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС РФ. Животное, которое было талисманом спасателей, погибло весной. «В управление МЧС России по Тюменской области поступают письма граждан с просьбой возвести памятник тюменскому коту-пожарному Семену, увековечить память о знаменитом пушистом помощнике. Инициативу поддерживает личный состав МЧС России и администрация города. Уже создан проект будущего монумента с пушистым любимцем», — рассказали в ведомстве. Семену было три года. Он погиб весной, под колесами машины.