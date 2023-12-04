04 декабря 2023

Моор и Кухарук запускают предвыборную кампанию президента в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Тюмень, моор александр, кухарук руслан
Александр Моор и Руслан Кухарук провели совместный прием граждан, чтобы создать хайп вокруг штаба общественной поддержки Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук начали раскручивать штаб общественной поддержки ЕР, созданный под выборы президента. Теперь политики будут лично проводить в нем приемы граждан.

«Установка пришла от администрации президента. Моор и Кухарук уже провели там первый совместный прием жителей. Ближе к марту количеству таких мероприятий, вероятно, вырастет», — сообщают собеседники агентства.

Штаб общественной поддержки «Единой Росси открылся в мае этого года для проведения агитационных мероприятий в предвыборную кампанию президента. Прием граждан первыми лицами региона в нем прошел впервые.

Прием жителей в штабе общественной поддержки ЕР
Прием жителей в штабе общественной поддержки ЕР
Фото:

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук начали раскручивать штаб общественной поддержки ЕР, созданный под выборы президента. Теперь политики будут лично проводить в нем приемы граждан. «Установка пришла от администрации президента. Моор и Кухарук уже провели там первый совместный прием жителей. Ближе к марту количеству таких мероприятий, вероятно, вырастет», — сообщают собеседники агентства. Штаб общественной поддержки «Единой Росси открылся в мае этого года для проведения агитационных мероприятий в предвыборную кампанию президента. Прием граждан первыми лицами региона в нем прошел впервые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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