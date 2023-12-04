Моор и Кухарук запускают предвыборную кампанию президента в Тюмени

Александр Моор и Руслан Кухарук провели совместный прием граждан, чтобы создать хайп вокруг штаба общественной поддержки
Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук начали раскручивать штаб общественной поддержки ЕР, созданный под выборы президента. Теперь политики будут лично проводить в нем приемы граждан.
«Установка пришла от администрации президента. Моор и Кухарук уже провели там первый совместный прием жителей. Ближе к марту количеству таких мероприятий, вероятно, вырастет», — сообщают собеседники агентства.
Штаб общественной поддержки «Единой Росси открылся в мае этого года для проведения агитационных мероприятий в предвыборную кампанию президента. Прием граждан первыми лицами региона в нем прошел впервые.
Прием жителей в штабе общественной поддержки ЕР
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