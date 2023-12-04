Моор и Кухарук запускают предвыборную кампанию президента в Тюмени

05 декабря 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Александр Моор и Руслан Кухарук провели совместный прием граждан, чтобы создать хайп вокруг штаба общественной поддержки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук начали раскручивать штаб общественной поддержки ЕР, созданный под выборы президента. Теперь политики будут лично проводить в нем приемы граждан. «Установка пришла от администрации президента. Моор и Кухарук уже провели там первый совместный прием жителей. Ближе к марту количеству таких мероприятий, вероятно, вырастет», — сообщают собеседники агентства. Штаб общественной поддержки «Единой Росси открылся в мае этого года для проведения агитационных мероприятий в предвыборную кампанию президента. Прием граждан первыми лицами региона в нем прошел впервые. Прием жителей в штабе общественной поддержки ЕР Фото: «Единая Россия» в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук начали раскручивать штаб общественной поддержки ЕР, созданный под выборы президента. Теперь политики будут лично проводить в нем приемы граждан. «Установка пришла от администрации президента. Моор и Кухарук уже провели там первый совместный прием жителей. Ближе к марту количеству таких мероприятий, вероятно, вырастет», — сообщают собеседники агентства. Штаб общественной поддержки «Единой Росси открылся в мае этого года для проведения агитационных мероприятий в предвыборную кампанию президента. Прием граждан первыми лицами региона в нем прошел впервые.