Тюменские самогонщики поднимут цены на самопальный алкоголь

05 декабря 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Стоимость самопального алкоголя вырастет в Тюмени до тысячи рублей за литр Фото: Денис Моргунов © URA.RU Перед Новым годом стоимость крепкого алкоголя и домашних настоек у тюменских самогонщиков вырастет с 600 до 1000 рублей за литр. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Тюменские самогонщики решили воспользоваться предновогодним ажиотажем и поднять цены на свою „продукцию“. С двадцатых чисел декабря стоимость литра крепкого алкоголя „домашнего производства“ вырастет с 600 до 1000 рублей. Настойки будут стоить примерно столько же», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По его словам, перед праздниками также вырастут цены на самогонные аппараты. «Перед Новым годом цены традиционно вырастут и на самогонные аппараты. Поскольку многие тюменцы покупают их в качестве подарка», — отметил собеседник URA.RU. Ранее агентство писало о том, что на фоне роста цен на крепкий алкоголь жители Тюмени стали чаще покупать самопальные настойки у частных лиц. Тюменские самогонщики рекламируют свою «продукцию» в закрытых telegram-каналах.

Перед Новым годом стоимость крепкого алкоголя и домашних настоек у тюменских самогонщиков вырастет с 600 до 1000 рублей за литр. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Тюменские самогонщики решили воспользоваться предновогодним ажиотажем и поднять цены на свою „продукцию“. С двадцатых чисел декабря стоимость литра крепкого алкоголя „домашнего производства“ вырастет с 600 до 1000 рублей. Настойки будут стоить примерно столько же», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По его словам, перед праздниками также вырастут цены на самогонные аппараты. «Перед Новым годом цены традиционно вырастут и на самогонные аппараты. Поскольку многие тюменцы покупают их в качестве подарка», — отметил собеседник URA.RU. Ранее агентство писало о том, что на фоне роста цен на крепкий алкоголь жители Тюмени стали чаще покупать самопальные настойки у частных лиц. Тюменские самогонщики рекламируют свою «продукцию» в закрытых telegram-каналах.