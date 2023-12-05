Тюменские самогонщики поднимут цены на самопальный алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
Стоимость самопального алкоголя вырастет в Тюмени до тысячи рублей за литр Фото:

Перед Новым годом стоимость крепкого алкоголя и домашних настоек у тюменских самогонщиков вырастет с 600 до 1000 рублей за литр. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Тюменские самогонщики решили воспользоваться предновогодним ажиотажем и поднять цены на свою „продукцию“. С двадцатых чисел декабря стоимость литра крепкого алкоголя „домашнего производства“ вырастет с 600 до 1000 рублей. Настойки будут стоить примерно столько же», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По его словам, перед праздниками также вырастут цены на самогонные аппараты. «Перед Новым годом цены традиционно вырастут и на самогонные аппараты. Поскольку многие тюменцы покупают их в качестве подарка», — отметил собеседник URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что на фоне роста цен на крепкий алкоголь жители Тюмени стали чаще покупать самопальные настойки у частных лиц. Тюменские самогонщики рекламируют свою «продукцию» в закрытых telegram-каналах.

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Перед Новым годом стоимость крепкого алкоголя и домашних настоек у тюменских самогонщиков вырастет с 600 до 1000 рублей за литр. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Тюменские самогонщики решили воспользоваться предновогодним ажиотажем и поднять цены на свою „продукцию“. С двадцатых чисел декабря стоимость литра крепкого алкоголя „домашнего производства“ вырастет с 600 до 1000 рублей. Настойки будут стоить примерно столько же», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По его словам, перед праздниками также вырастут цены на самогонные аппараты. «Перед Новым годом цены традиционно вырастут и на самогонные аппараты. Поскольку многие тюменцы покупают их в качестве подарка», — отметил собеседник URA.RU. Ранее агентство писало о том, что на фоне роста цен на крепкий алкоголь жители Тюмени стали чаще покупать самопальные настойки у частных лиц. Тюменские самогонщики рекламируют свою «продукцию» в закрытых telegram-каналах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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