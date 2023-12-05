05 декабря 2023

На стройке главного аэропорта Камчатки произошло массовое отравление

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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
41 человек госпитализирован Фото:

На Камчатке более 40 рабочих аэропорта города Елизово были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

«Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту массового отравления рабочих, осуществляющих строительство нового терминала аэропорта», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. По предварительной информации, госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта

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На Камчатке более 40 рабочих аэропорта города Елизово были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края. «Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту массового отравления рабочих, осуществляющих строительство нового терминала аэропорта», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. По предварительной информации, госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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