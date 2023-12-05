На стройке главного аэропорта Камчатки произошло массовое отравление

41 человек госпитализирован
На Камчатке более 40 рабочих аэропорта города Елизово были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.
«Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту массового отравления рабочих, осуществляющих строительство нового терминала аэропорта», —
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