На стройке главного аэропорта Камчатки произошло массовое отравление

06 декабря 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

41 человек госпитализирован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Камчатке более 40 рабочих аэропорта города Елизово были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края. «Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту массового отравления рабочих, осуществляющих строительство нового терминала аэропорта», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. По предварительной информации, госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта

На Камчатке более 40 рабочих аэропорта города Елизово были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края. «Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту массового отравления рабочих, осуществляющих строительство нового терминала аэропорта», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. По предварительной информации, госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта