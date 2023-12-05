Детей сотрудников больницы в ЯНАО лишили подарков к Новому Году

В Новоуренгойской ЦГБ не хватило денег на подарки детям сотрудников

06 декабря 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

На Ямале детей медработников оставили без подарков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) детям работников городской центральной больницы не достанутся новогодние подарки. Об этом жительница города сообщила в Telegram. В медучреждении заявили, что на презенты нет денег. «Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с подарками детям на Новый Год в Новоуренгойской центральной городской больнице. Почему детей без подарков оставили?» — написала Валерия Кайгородова в telegram-канале «Обращения ЯНАО». Ямальцы согласились с женщиной, посчитав отмену подарков от организации неприемлемой. «Законно ли отменять в этом году подарки на Новый Год всем детям медработников в городе Новый Уренгой? С чем это связано?» — задалась вопросом Azzz. «Это уже перебор — лишать детей новогодних подарков!» — отметил Александр. В центральной городской больнице сообщили, что новогодние подарки приобретались за счет средств, заработанных на оказании платных услуг. «В этом году их недостаточно, поэтому руководством больницы совместно с председателем профсоюзной организации принято решение исключить расходы на новогодние подарки детям сотрудников», — говорится в сообщении.

В Новом Уренгое (ЯНАО) детям работников городской центральной больницы не достанутся новогодние подарки. Об этом жительница города сообщила в Telegram. В медучреждении заявили, что на презенты нет денег. «Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с подарками детям на Новый Год в Новоуренгойской центральной городской больнице. Почему детей без подарков оставили?» — написала Валерия Кайгородова в telegram-канале «Обращения ЯНАО». Ямальцы согласились с женщиной, посчитав отмену подарков от организации неприемлемой. «Законно ли отменять в этом году подарки на Новый Год всем детям медработников в городе Новый Уренгой? С чем это связано?» — задалась вопросом Azzz. «Это уже перебор — лишать детей новогодних подарков!» — отметил Александр. В центральной городской больнице сообщили, что новогодние подарки приобретались за счет средств, заработанных на оказании платных услуг. «В этом году их недостаточно, поэтому руководством больницы совместно с председателем профсоюзной организации принято решение исключить расходы на новогодние подарки детям сотрудников», — говорится в сообщении.