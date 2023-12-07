Чем занять детей во время актировки в Тюмени

Тюменских детей готовы развлечь в холода виртуальной реальностью

В Тюмени есть несколько способов развлечь детей, не выходя из дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени, по сообщениям синоптиков, холода затянутся на неделю. Из-за этого большинство детей останется дома из-за актировок. Редакция URA.RU сделала подборку мест и развлечений, стараясь учитывать интересы всех возрастных категорий.

Аниматоры на дом

Необязательно устраивать репетицию Нового года или дня рождения с ростовыми куклами и актерами в костюмах. Можно обойтись, например, мастером по аквагриму. Стоимость услуги невысока, а в течение часа-двух ваши дети будут заняты.

Няня с квартирой

В Тюмени набирает популярность сервис присмотра за детьми в частных квартирах. Как правило, это няня, которая готова присматривать за 3-5 малышами. В стоимость входит питание, но можно принести свое. Все остальное как в обычном саду — игры, сон, развивающие занятия.

Частные сады

Стоит поискать частный садик или развивающий центр возле дома. Как правило, такие учреждения предлагают почасовое пребывание детей в кружках и секциях. Танцы, рисунок, гимнастика для тела и мозга — ребенок проведет день с пользой.

Виртуальная реальность

Если морозы на улице все же не позволяют выйти даже в пределы двора, то в Тюмени есть еще одна популярная услуга — это выезд операторов VR-шлемов на дом. Опять же, за небольшую сумму специалисты приедут со своим оборудованием и помогут поиграть вашим детям в вымышленных мирах.