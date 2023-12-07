В ЯНАО закончили капремонт детского противотуберкулезного диспансера

В Салехарде закончили ремонт детского отделения противотуберкулезной лечебницы
В Салехарде (ЯНАО) закончили ремонтные работы в детском противотуберкулезном медицинском учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента строительства и жилищной политики.
«Завершили капитальный ремонт детского отделения окружного противотуберкулезного диспансера. В округе это единственное лечебное учреждение для детей, больных туберкулезом», — говорится в сообщении.
Специалисты утеплили полы и стены здания, обновили наружную часть диспансера. В лечебное учреждение завезли новое медицинское оборудование. В планах обустроить территорию диспансера, построив площадки для оздоровления и отдыха детей.
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