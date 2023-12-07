07 декабря 2023

В ЯНАО закончили капремонт детского противотуберкулезного диспансера

В единственном в ЯНАО диспансере для больных туберкулезом детей завершили ремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройплощадка. Екатеринбург, помещение, отделка, ремонт, строительство, стройка, лестница
В Салехарде закончили ремонт детского отделения противотуберкулезной лечебницы Фото:

В Салехарде (ЯНАО) закончили ремонтные работы в детском противотуберкулезном медицинском учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента строительства и жилищной политики.

«Завершили капитальный ремонт детского отделения окружного противотуберкулезного диспансера. В округе это единственное лечебное учреждение для детей, больных туберкулезом», — говорится в сообщении.

Специалисты утеплили полы и стены здания, обновили наружную часть диспансера. В лечебное учреждение завезли новое медицинское оборудование. В планах обустроить территорию диспансера, построив площадки для оздоровления и отдыха детей.

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В Салехарде (ЯНАО) закончили ремонтные работы в детском противотуберкулезном медицинском учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента строительства и жилищной политики. «Завершили капитальный ремонт детского отделения окружного противотуберкулезного диспансера. В округе это единственное лечебное учреждение для детей, больных туберкулезом», — говорится в сообщении. Специалисты утеплили полы и стены здания, обновили наружную часть диспансера. В лечебное учреждение завезли новое медицинское оборудование. В планах обустроить территорию диспансера, построив площадки для оздоровления и отдыха детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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