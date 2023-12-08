Японская балерина удивилась курганским холодам. Видео

Марина Сибаяма: «В Кургане я не могу выйти на улицу больше, чем на пять минут»
© Служба новостей «URA.RU»
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Балерина Марина Сибаяма. Курган
Японская балерина Сибаяма удивилась 40-градусным холодам Фото:

Балерина из Японии Марина Сибаяма (в настоящее время работает в труппе «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова) рассказала свои впечатления от аномальных холодов в Кургане. С ее слов, ей тяжело выдержать более пяти минут на улице. Об этом японская балерина сообщила корреспонденту URA.RU.

«Я очень удивилась этому холоду. На самом деле, в ноябре было теплее, примерно +12, +13 градусов. Это даже теплее, чем в Москве. Я даже рассказала в своем видео, что тут тепло. Я привыкла только к московской погоде», — рассказала URA.RU Сибаяма.

Балерина также поделилась, что просматривала прогноз погоды заранее, чтобы быть готовой к курганским холодам. Сибаяма также была удивлена, когда увидела -30 градусов на всю неделю. Между тем, балерина упомянула, что такую низкую температуру ей бывает легче перенести, чем -10 градусов. Однако, отмечает Сибаяма, больше пяти минут она вынести не может.

Марина Сибаяма выступает в Кургане третий раз. Ранее артистка из Японии выступала с балетами «Ромео и Джульетта» и «Лебединое озеро». Сибаяма переехала в Россию из-за того, что хотела профессионально заниматься классическим балетом. С ее слов, в Японии нет специализированных академий. Сейчас балерина учится на факультете искусства в Московском госуниверситете.

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Балерина из Японии Марина Сибаяма (в настоящее время работает в труппе «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова) рассказала свои впечатления от аномальных холодов в Кургане. С ее слов, ей тяжело выдержать более пяти минут на улице. Об этом японская балерина сообщила корреспонденту URA.RU. «Я очень удивилась этому холоду. На самом деле, в ноябре было теплее, примерно +12, +13 градусов. Это даже теплее, чем в Москве. Я даже рассказала в своем видео, что тут тепло. Я привыкла только к московской погоде», — рассказала URA.RU Сибаяма. Балерина также поделилась, что просматривала прогноз погоды заранее, чтобы быть готовой к курганским холодам. Сибаяма также была удивлена, когда увидела -30 градусов на всю неделю. Между тем, балерина упомянула, что такую низкую температуру ей бывает легче перенести, чем -10 градусов. Однако, отмечает Сибаяма, больше пяти минут она вынести не может. Марина Сибаяма выступает в Кургане третий раз. Ранее артистка из Японии выступала с балетами «Ромео и Джульетта» и «Лебединое озеро». Сибаяма переехала в Россию из-за того, что хотела профессионально заниматься классическим балетом. С ее слов, в Японии нет специализированных академий. Сейчас балерина учится на факультете искусства в Московском госуниверситете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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