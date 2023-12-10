10 декабря 2023
09 декабря 2023
08 декабря 2023

Более четверти тюменцев возьмут подработку в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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В топе профессий у жителей комплектовщик, курьер, таксист и Дед Мороз и Снегурочка Фото:

Почти 30% тюменцев возьмут подработку на период новогодних праздников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Зарплата.ру». В топе профессий у жителей комплектовщик, курьер, таксист и Дед Мороз и Снегурочка.

«Исследовательский центр „Зарплаты.ру“ провел опрос среди 1980 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе, в Тюменской области, на тему „Планируете ли вы подрабатывать в новогодние праздники?“. Утвердительно ответили 28% респондентов. <…> Еще 18% указали, что возьмут сверхурочные часы на своей постоянной работе, а 12% готовы взяться за любую подработку», — рассказали аналитики компании.

Большинство тюменцев планируют заработать 15-20 тысяч рублей (39% респондентов). Для многих подработка — это способ накопить (51%) и закрыть кредиты (38%). 13% жителей будут работать на протяжении всех праздничных дней.

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Почти 30% тюменцев возьмут подработку на период новогодних праздников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Зарплата.ру». В топе профессий у жителей комплектовщик, курьер, таксист и Дед Мороз и Снегурочка. «Исследовательский центр „Зарплаты.ру“ провел опрос среди 1980 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе, в Тюменской области, на тему „Планируете ли вы подрабатывать в новогодние праздники?“. Утвердительно ответили 28% респондентов. <…> Еще 18% указали, что возьмут сверхурочные часы на своей постоянной работе, а 12% готовы взяться за любую подработку», — рассказали аналитики компании. Большинство тюменцев планируют заработать 15-20 тысяч рублей (39% респондентов). Для многих подработка — это способ накопить (51%) и закрыть кредиты (38%). 13% жителей будут работать на протяжении всех праздничных дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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