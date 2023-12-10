Более четверти тюменцев возьмут подработку в новогодние праздники

Почти 30% тюменцев возьмут подработку на период новогодних праздников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Зарплата.ру». В топе профессий у жителей комплектовщик, курьер, таксист и Дед Мороз и Снегурочка.
«Исследовательский центр „Зарплаты.ру“ провел опрос среди 1980 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе, в Тюменской области, на тему „Планируете ли вы подрабатывать в новогодние праздники?“. Утвердительно ответили 28% респондентов. <…> Еще 18% указали, что возьмут сверхурочные часы на своей постоянной работе, а 12% готовы взяться за любую подработку», — рассказали аналитики компании.
Большинство тюменцев планируют заработать 15-20 тысяч рублей (39% респондентов). Для многих подработка — это способ накопить (51%) и закрыть кредиты (38%). 13% жителей будут работать на протяжении всех праздничных дней.
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