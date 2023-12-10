Завхоз тюменской школы брала взятки с подрядчиков за договоры на ремонт

11 декабря 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Известно, что тюменка за все время получила вознаграждений на сумму 160 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени осудили школьного завхоза, которая брала взятки с подрядчиков за создание преимущества при заключении договоров на ремонт учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Заведующая хозяйством одной из школ областного центра с сентября 2020 года по январь 2023 года предоставляла руководству школы ложные сведения о проведении процедуры отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ и ее результатах», — рассказали в пресс-службе ведомства. Директор школы не знал о намерениях тюменки и подписывал договоры с теми подрядчиками, у которых завхоз брала взятки. За все время работы 59-летняя тюменка получила почти 160 тысяч рублей в качестве вознаграждения за подписанные документы. Известно, что завхоз брала 10% от стоимости работ. Суд оштрафовал ее на 500 тысяч рублей.

В Тюмени осудили школьного завхоза, которая брала взятки с подрядчиков за создание преимущества при заключении договоров на ремонт учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Заведующая хозяйством одной из школ областного центра с сентября 2020 года по январь 2023 года предоставляла руководству школы ложные сведения о проведении процедуры отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ и ее результатах», — рассказали в пресс-службе ведомства. Директор школы не знал о намерениях тюменки и подписывал договоры с теми подрядчиками, у которых завхоз брала взятки. За все время работы 59-летняя тюменка получила почти 160 тысяч рублей в качестве вознаграждения за подписанные документы. Известно, что завхоз брала 10% от стоимости работ. Суд оштрафовал ее на 500 тысяч рублей.