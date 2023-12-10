10 декабря 2023
09 декабря 2023

Завхоз тюменской школы брала взятки с подрядчиков за договоры на ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган, прокурор, обвинение, суд
Известно, что тюменка за все время получила вознаграждений на сумму 160 тысяч рублей Фото:

В Тюмени осудили школьного завхоза, которая брала взятки с подрядчиков за создание преимущества при заключении договоров на ремонт учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Заведующая хозяйством одной из школ областного центра с сентября 2020 года по январь 2023 года предоставляла руководству школы ложные сведения о проведении процедуры отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ и ее результатах», — рассказали в пресс-службе ведомства. Директор школы не знал о намерениях тюменки и подписывал договоры с теми подрядчиками, у которых завхоз брала взятки.

За все время работы 59-летняя тюменка получила почти 160 тысяч рублей в качестве вознаграждения за подписанные документы. Известно, что завхоз брала 10% от стоимости работ. Суд оштрафовал ее на 500 тысяч рублей.

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В Тюмени осудили школьного завхоза, которая брала взятки с подрядчиков за создание преимущества при заключении договоров на ремонт учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Заведующая хозяйством одной из школ областного центра с сентября 2020 года по январь 2023 года предоставляла руководству школы ложные сведения о проведении процедуры отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ и ее результатах», — рассказали в пресс-службе ведомства. Директор школы не знал о намерениях тюменки и подписывал договоры с теми подрядчиками, у которых завхоз брала взятки. За все время работы 59-летняя тюменка получила почти 160 тысяч рублей в качестве вознаграждения за подписанные документы. Известно, что завхоз брала 10% от стоимости работ. Суд оштрафовал ее на 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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