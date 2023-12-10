10 декабря 2023

В Тюмени беременная сотрудница полиции покончила с собой после ссоры с мужем

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, снег, тюмень, падает снег
Трагедия произошла в одной из тюменских многоэтажек Фото:

В Тюмени многодетная беременная сотрудница полиции покончила с собой после ссоры с мужем. По данным telegram-канала Ural Mash, супруги поругались на почве ревности.

«35-летняя Екатерина К. была капитаном полиции. Когда ее супруг (Виктор) пришел домой, женщина обвинила его в измене. Муж ответил, что так никогда бы не сделал. В семье трое детей: два мальчика и девочка. Они в этот момент наряжали елку — Виктор спросил, плохой ли он папа. Те уверили: хороший. Пока ребята общались с отцом, их мать вышла на балкон восьмого этажа. Ее нашли под окнами дома», — указано в сообщении telegram-канала Ural Mash.

В пресс-службу регионального управления СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в отделе СУ СК по Ленинскому округу Тюмени обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков и изнасиловании собственной падчерицы тюменец попытался покончить жизнь самоубийством. Мужчина пытался нанести себе увечья, но был остановлен силовиками, которые находились рядом.

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В Тюмени многодетная беременная сотрудница полиции покончила с собой после ссоры с мужем. По данным telegram-канала Ural Mash, супруги поругались на почве ревности. «35-летняя Екатерина К. была капитаном полиции. Когда ее супруг (Виктор) пришел домой, женщина обвинила его в измене. Муж ответил, что так никогда бы не сделал. В семье трое детей: два мальчика и девочка. Они в этот момент наряжали елку — Виктор спросил, плохой ли он папа. Те уверили: хороший. Пока ребята общались с отцом, их мать вышла на балкон восьмого этажа. Ее нашли под окнами дома», — указано в сообщении telegram-канала Ural Mash. В пресс-службу регионального управления СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в отделе СУ СК по Ленинскому округу Тюмени обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков и изнасиловании собственной падчерицы тюменец попытался покончить жизнь самоубийством. Мужчина пытался нанести себе увечья, но был остановлен силовиками, которые находились рядом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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