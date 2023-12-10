В Тюмени беременная сотрудница полиции покончила с собой после ссоры с мужем

11 декабря 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в одной из тюменских многоэтажек Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени многодетная беременная сотрудница полиции покончила с собой после ссоры с мужем. По данным telegram-канала Ural Mash, супруги поругались на почве ревности. «35-летняя Екатерина К. была капитаном полиции. Когда ее супруг (Виктор) пришел домой, женщина обвинила его в измене. Муж ответил, что так никогда бы не сделал. В семье трое детей: два мальчика и девочка. Они в этот момент наряжали елку — Виктор спросил, плохой ли он папа. Те уверили: хороший. Пока ребята общались с отцом, их мать вышла на балкон восьмого этажа. Ее нашли под окнами дома», — указано в сообщении telegram-канала Ural Mash. В пресс-службу регионального управления СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в отделе СУ СК по Ленинскому округу Тюмени обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков и изнасиловании собственной падчерицы тюменец попытался покончить жизнь самоубийством. Мужчина пытался нанести себе увечья, но был остановлен силовиками, которые находились рядом.

В Тюмени многодетная беременная сотрудница полиции покончила с собой после ссоры с мужем. По данным telegram-канала Ural Mash, супруги поругались на почве ревности. «35-летняя Екатерина К. была капитаном полиции. Когда ее супруг (Виктор) пришел домой, женщина обвинила его в измене. Муж ответил, что так никогда бы не сделал. В семье трое детей: два мальчика и девочка. Они в этот момент наряжали елку — Виктор спросил, плохой ли он папа. Те уверили: хороший. Пока ребята общались с отцом, их мать вышла на балкон восьмого этажа. Ее нашли под окнами дома», — указано в сообщении telegram-канала Ural Mash. В пресс-службу регионального управления СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в отделе СУ СК по Ленинскому округу Тюмени обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков и изнасиловании собственной падчерицы тюменец попытался покончить жизнь самоубийством. Мужчина пытался нанести себе увечья, но был остановлен силовиками, которые находились рядом.