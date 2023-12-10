Пожары в лесах ЯНАО будут мониторить еще пять новых беспилотников

11 декабря 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Сейчас в ЯНАО для мониторинга лесных пожаров используются четыре беспилотника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пятью мультироторными беспилотниками оснастят лесопожарные формирования Ямала. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Ямала, директор департамента природных ресурсов Андрей Гаранин. «Уже второй год для патрулирования территории нашего округа с целью выявления очагов возгорания используются беспилотники. В этом году благодаря их применению было обнаружено 15 природных пожаров. Опыт по их использованию оказался успешным», — подчеркнул Андрей Гаранин. Сейчас в округе для мониторинга лесных пожаров используются четыре беспилотных летательных аппарата. Новые дроны закупят в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». Ранее в Шурышкарском районе (ЯНАО) с помощью беспилотника выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Меры по предупреждению лесных пожаров предлагались на заседании прокуратуры ЯНАО.

Пятью мультироторными беспилотниками оснастят лесопожарные формирования Ямала. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Ямала, директор департамента природных ресурсов Андрей Гаранин. «Уже второй год для патрулирования территории нашего округа с целью выявления очагов возгорания используются беспилотники. В этом году благодаря их применению было обнаружено 15 природных пожаров. Опыт по их использованию оказался успешным», — подчеркнул Андрей Гаранин. Сейчас в округе для мониторинга лесных пожаров используются четыре беспилотных летательных аппарата. Новые дроны закупят в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». Ранее в Шурышкарском районе (ЯНАО) с помощью беспилотника выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Меры по предупреждению лесных пожаров предлагались на заседании прокуратуры ЯНАО.