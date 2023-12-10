Пожары в лесах ЯНАО будут мониторить еще пять новых беспилотников

Пятью мультироторными беспилотниками оснастят лесопожарные формирования Ямала. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Ямала, директор департамента природных ресурсов Андрей Гаранин.
«Уже второй год для патрулирования территории нашего округа с целью выявления очагов возгорания используются беспилотники. В этом году благодаря их применению было обнаружено 15 природных пожаров. Опыт по их использованию оказался успешным», — подчеркнул Андрей Гаранин.
Сейчас в округе для мониторинга лесных пожаров используются четыре беспилотных летательных аппарата. Новые дроны закупят в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
Ранее в Шурышкарском районе (ЯНАО) с помощью беспилотника выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Меры по предупреждению лесных пожаров предлагались на заседании прокуратуры ЯНАО.
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