10 декабря 2023

Пожары в лесах ЯНАО будут мониторить еще пять новых беспилотников

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Сейчас в ЯНАО для мониторинга лесных пожаров используются четыре беспилотника Фото:

Пятью мультироторными беспилотниками оснастят лесопожарные формирования Ямала. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Ямала, директор департамента природных ресурсов Андрей Гаранин.

«Уже второй год для патрулирования территории нашего округа с целью выявления очагов возгорания используются беспилотники. В этом году благодаря их применению было обнаружено 15 природных пожаров. Опыт по их использованию оказался успешным», — подчеркнул Андрей Гаранин.

Сейчас в округе для мониторинга лесных пожаров используются четыре беспилотных летательных аппарата. Новые дроны закупят в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

Ранее в Шурышкарском районе (ЯНАО) с помощью беспилотника выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Меры по предупреждению лесных пожаров предлагались на заседании прокуратуры ЯНАО.

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Пятью мультироторными беспилотниками оснастят лесопожарные формирования Ямала. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Ямала, директор департамента природных ресурсов Андрей Гаранин. «Уже второй год для патрулирования территории нашего округа с целью выявления очагов возгорания используются беспилотники. В этом году благодаря их применению было обнаружено 15 природных пожаров. Опыт по их использованию оказался успешным», — подчеркнул Андрей Гаранин. Сейчас в округе для мониторинга лесных пожаров используются четыре беспилотных летательных аппарата. Новые дроны закупят в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». Ранее в Шурышкарском районе (ЯНАО) с помощью беспилотника выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Меры по предупреждению лесных пожаров предлагались на заседании прокуратуры ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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