Жительница Ямала вышла в финал конкурса красоты среди стюардесс
Стюардесса из ЯНАО стала финалисткой международного конкурса красоты и завоевала приз зрительских симпатий. Об этом рассказали в соцсетях правительства округа.
«Мария Посадских получила титул „Мисс зрительских симпатий“ в престижном конкурсе „Топ стюардесс“. Бортпроводница окончила школу хореографии, играет на фортепиано, занимается спортом. В ее копилке 19 спортивных наград и 2 значка ГТО», — сообщил telegram-канал «Ямал. Официально».
Ранее URA.RU сообщало о победительнице конкурса красоты из ЯНАО. Девушка представляла Салехард и взяла номинацию «Королева подиума».
Финалистка конкурса «Топ стюардесс» Мария посадских
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