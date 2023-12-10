10 декабря 2023

Стюардесса с Ямала взяла приз на конкурсе красоты. Фото

Девушка из ЯНАО взяла приз зрительских симпатий в конкурсе «Топ стюардесс»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Ямала вышла в финал конкурса красоты среди стюардесс Фото:

Стюардесса из ЯНАО стала финалисткой международного конкурса красоты и завоевала приз зрительских симпатий. Об этом рассказали в соцсетях правительства округа.

«Мария Посадских получила титул „Мисс зрительских симпатий“ в престижном конкурсе „Топ стюардесс“. Бортпроводница окончила школу хореографии, играет на фортепиано, занимается спортом. В ее копилке 19 спортивных наград и 2 значка ГТО», — сообщил telegram-канал «Ямал. Официально».

Ранее URA.RU сообщало о победительнице конкурса красоты из ЯНАО. Девушка представляла Салехард и взяла номинацию «Королева подиума».

Финалистка конкурса «Топ стюардесс» Мария посадских
Финалистка конкурса «Топ стюардесс» Мария посадских
Фото:

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Стюардесса из ЯНАО стала финалисткой международного конкурса красоты и завоевала приз зрительских симпатий. Об этом рассказали в соцсетях правительства округа. «Мария Посадских получила титул „Мисс зрительских симпатий“ в престижном конкурсе „Топ стюардесс“. Бортпроводница окончила школу хореографии, играет на фортепиано, занимается спортом. В ее копилке 19 спортивных наград и 2 значка ГТО», — сообщил telegram-канал «Ямал. Официально». Ранее URA.RU сообщало о победительнице конкурса красоты из ЯНАО. Девушка представляла Салехард и взяла номинацию «Королева подиума».
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© Служба новостей «URA.RU»
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