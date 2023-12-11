11 декабря 2023

Тюменский бизнесмен спрятал от государства 20 млн рублей

В Тобольске директор фирмы скрыл от РФ 20 млн рублей, чтобы не платить налоги
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина не захотел лишаться денег в пользу РФ Фото:

Бизнесмен из Тобольска (Тюменская область) скрыл от государства 20 млн рублей, которые должны были пойти на оплату долгов по налогам. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. За совершенное преступление мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

«59-летний тоболяк, директор коммерческой организации, зная о принудительном взыскании недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в размере более 300 млн рублей, производил расчеты с контрагентами, минуя счета организации-налогоплательщика. Таким образом, он сокрыл денежные средства предприятия на сумму свыше 20 млн рублей, за счет которых должно быть произведено принудительное взыскание недоимки по налогам», — рассказали в прокуратуре.

Как утверждает следствие, преступную деятельность мужчина вел в 2022 и 2023 годах. Обвинительное заключение в отношении тоболяка уже направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее писало URA.RU, в Тобольске под суд из-за махинаций с налогами пойдет еще один бизнесмен, а также бывший депутат гордумы Сергей Вакарин. Он задолжал государству более чем 290 млн рублей.

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Бизнесмен из Тобольска (Тюменская область) скрыл от государства 20 млн рублей, которые должны были пойти на оплату долгов по налогам. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. За совершенное преступление мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. «59-летний тоболяк, директор коммерческой организации, зная о принудительном взыскании недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в размере более 300 млн рублей, производил расчеты с контрагентами, минуя счета организации-налогоплательщика. Таким образом, он сокрыл денежные средства предприятия на сумму свыше 20 млн рублей, за счет которых должно быть произведено принудительное взыскание недоимки по налогам», — рассказали в прокуратуре. Как утверждает следствие, преступную деятельность мужчина вел в 2022 и 2023 годах. Обвинительное заключение в отношении тоболяка уже направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Как ранее писало URA.RU, в Тобольске под суд из-за махинаций с налогами пойдет еще один бизнесмен, а также бывший депутат гордумы Сергей Вакарин. Он задолжал государству более чем 290 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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