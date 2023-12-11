Тюменский бизнесмен спрятал от государства 20 млн рублей

Бизнесмен из Тобольска (Тюменская область) скрыл от государства 20 млн рублей, которые должны были пойти на оплату долгов по налогам. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. За совершенное преступление мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
«59-летний тоболяк, директор коммерческой организации, зная о принудительном взыскании недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в размере более 300 млн рублей, производил расчеты с контрагентами, минуя счета организации-налогоплательщика. Таким образом, он сокрыл денежные средства предприятия на сумму свыше 20 млн рублей, за счет которых должно быть произведено принудительное взыскание недоимки по налогам», — рассказали в прокуратуре.
Как утверждает следствие, преступную деятельность мужчина вел в 2022 и 2023 годах. Обвинительное заключение в отношении тоболяка уже направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Как ранее писало URA.RU, в Тобольске под суд из-за махинаций с налогами пойдет еще один бизнесмен, а также бывший депутат гордумы Сергей Вакарин. Он задолжал государству более чем 290 млн рублей.
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