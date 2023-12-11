Происшествия В Тюменской области ищут мужчину, пропавшего почти полгода назад. Фото 12 декабря 2023 в 13:55 Размер текста - 17 + Мужчина пропал летом, но найти его надеются и сейчас Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области разыскивают 50-летнего Дениса Павлова, информации о местонахождении которого у близких нет с 30 июня. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». «Павлов Денис Анатольевич, 50 лет. С 30 июня его местонахождение неизвестно. Последняя известная точка — деревня Винокурова Тобольского района», — говорится в ориентировке от тюменского отделения «Лизы Алерт». Рост мужчины около 170 сантиметров. Глаза карие, волосы черные, с проседью. В день исчезновения был одет в черные футболку, джинсы и туфли. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по номерам 112 или 88007005452. Фото: vk.com/lizaalert_sever В Тюменской области разыскивают 50-летнего Дениса Павлова, информации о местонахождении которого у близких нет с 30 июня. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». «Павлов Денис Анатольевич, 50 лет. С 30 июня его местонахождение неизвестно. Последняя известная точка — деревня Винокурова Тобольского района», — говорится в ориентировке от тюменского отделения «Лизы Алерт». Рост мужчины около 170 сантиметров. Глаза карие, волосы черные, с проседью. В день исчезновения был одет в черные футболку, джинсы и туфли. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по номерам 112 или 88007005452. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям