Мужчина пропал летом, но найти его надеются и сейчас
В Тюменской области разыскивают 50-летнего Дениса Павлова, информации о местонахождении которого у близких нет с 30 июня. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
«Павлов Денис Анатольевич, 50 лет. С 30 июня его местонахождение неизвестно. Последняя известная точка — деревня Винокурова Тобольского района», — говорится в ориентировке от тюменского отделения «Лизы Алерт».
Рост мужчины около 170 сантиметров. Глаза карие, волосы черные, с проседью. В день исчезновения был одет в черные футболку, джинсы и туфли. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по номерам 112 или 88007005452.
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