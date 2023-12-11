11 декабря 2023

В Тюменской области ищут мужчину, пропавшего почти полгода назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, прохожий, снегопад, проспект ленина, мужчина с сумками, мужчина в ушанке
Мужчина пропал летом, но найти его надеются и сейчас Фото:

В Тюменской области разыскивают 50-летнего Дениса Павлова, информации о местонахождении которого у близких нет с 30 июня. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Павлов Денис Анатольевич, 50 лет. С 30 июня его местонахождение неизвестно. Последняя известная точка — деревня Винокурова Тобольского района», — говорится в ориентировке от тюменского отделения «Лизы Алерт».

Рост мужчины около 170 сантиметров. Глаза карие, волосы черные, с проседью. В день исчезновения был одет в черные футболку, джинсы и туфли. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по номерам 112 или 88007005452.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области разыскивают 50-летнего Дениса Павлова, информации о местонахождении которого у близких нет с 30 июня. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». «Павлов Денис Анатольевич, 50 лет. С 30 июня его местонахождение неизвестно. Последняя известная точка — деревня Винокурова Тобольского района», — говорится в ориентировке от тюменского отделения «Лизы Алерт». Рост мужчины около 170 сантиметров. Глаза карие, волосы черные, с проседью. В день исчезновения был одет в черные футболку, джинсы и туфли. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по номерам 112 или 88007005452.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...