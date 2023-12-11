Депутат поздравил жителей Ямала, использовав фото из Якутии

Традиционную одежду коренных ямальцев трудно спутать какой-то другой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Поздравительный пост депутата законодательного собрания ЯНАО Василия Степанова, посвященный 93-летию образования региона и размещенный во «ВКонтакте», стал поводом для обвинений политика в незнании местной культуры. Как сообщили читатели URA.RU, одна из фотографий, иллюстрирующих пост, не имела к народам Ямала никакого отношения.

«Понятно, что депутат хотел таким образом отметить представителей коренных народностей. Но тот, кто отбирал контент, продемонстрировал незнание местных традиций, культуры и быта коренных северян. На фотографии изображены жители Якутии в своей национальной одежде, а не в ненецкой и не в хантыйской. Но для кого-то это, видимо, несущественно — главное, чтобы был чум и олени », — рассказали собеседники.

Пост с такой грубой, по мнению читателей, ошибкой, можно было наблюдать более суток. Лишь после этого ляп исправили — фотография исчезла из подборки.

Поиск источника фото показал: она была опубликована в 2016 году сайте «Комсомольской правды» в спецпроекте «Многонациональная Россия». Авторство фото в публикации не указано.

Получить комментарии депутата Степанова не удалось — на личное сообщение журналиста в соцсети он оперативно не ответил. Представителям политика был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.

Слева — первоначальный вид поздравления ямальцев депутатом. Фотография мужчины и девушки с оленями и чумом была удалена спустя сутки. Скрин: страница Василия Степанова, «ВКонтакте»

Фотография, возмутившая северян, была найдена в интернете. Она не имеет никакой привязки к Ямалу Фото: https://www.kp.ru/best/msk/multinational_russia_2016/