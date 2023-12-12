12 декабря 2023

В некоторых районах Тюменской области школьники останутся дома из-за холодов

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В некоторых районах Тюменской области объявлены актировки из-за холодов Фото:

В связи с холодами некоторые школьники Аромашевского района, Заводоуковского округа, городов Тобольск и Ялуторовск останутся дома. Об этом сообщила мэрия в своих социальных сетях.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха, 13.12.2023 занятия в очном режиме в 1-4 классах 1 смены в общеобразовательных организациях отменяются. По второй смене сообщение будет позже», — сказано в telegram-канале ведомства.

В школах Аромашевского района, Заводоуковского округа и города Тобольск занятия отменены у 1-4 классов. В Ялуторовске — у 1- 9 классов.

В Тюмени 24 декабря потеплеет до -3 градусов. Синоптики обещают, что подобная погода продлится до 29 декабря.

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В связи с холодами некоторые школьники Аромашевского района, Заводоуковского округа, городов Тобольск и Ялуторовск останутся дома. Об этом сообщила мэрия в своих социальных сетях. «В связи с низкой температурой наружного воздуха, 13.12.2023 занятия в очном режиме в 1-4 классах 1 смены в общеобразовательных организациях отменяются. По второй смене сообщение будет позже», — сказано в telegram-канале ведомства. В школах Аромашевского района, Заводоуковского округа и города Тобольск занятия отменены у 1-4 классов. В Ялуторовске — у 1- 9 классов. В Тюмени 24 декабря потеплеет до -3 градусов. Синоптики обещают, что подобная погода продлится до 29 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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