В некоторых районах Тюменской области школьники останутся дома из-за холодов

13 декабря 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

В некоторых районах Тюменской области объявлены актировки из-за холодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В связи с холодами некоторые школьники Аромашевского района, Заводоуковского округа, городов Тобольск и Ялуторовск останутся дома. Об этом сообщила мэрия в своих социальных сетях. «В связи с низкой температурой наружного воздуха, 13.12.2023 занятия в очном режиме в 1-4 классах 1 смены в общеобразовательных организациях отменяются. По второй смене сообщение будет позже», — сказано в telegram-канале ведомства. В школах Аромашевского района, Заводоуковского округа и города Тобольск занятия отменены у 1-4 классов. В Ялуторовске — у 1- 9 классов. В Тюмени 24 декабря потеплеет до -3 градусов. Синоптики обещают, что подобная погода продлится до 29 декабря.

В связи с холодами некоторые школьники Аромашевского района, Заводоуковского округа, городов Тобольск и Ялуторовск останутся дома. Об этом сообщила мэрия в своих социальных сетях. «В связи с низкой температурой наружного воздуха, 13.12.2023 занятия в очном режиме в 1-4 классах 1 смены в общеобразовательных организациях отменяются. По второй смене сообщение будет позже», — сказано в telegram-канале ведомства. В школах Аромашевского района, Заводоуковского округа и города Тобольск занятия отменены у 1-4 классов. В Ялуторовске — у 1- 9 классов. В Тюмени 24 декабря потеплеет до -3 градусов. Синоптики обещают, что подобная погода продлится до 29 декабря.