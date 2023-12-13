В отдаленном селе ЯНАО открылся автозимник

В селе Халясавэй (ЯНАО) 13 декабря открылся автозимник. По информации окружного департамента транспорта, дорога соответствует всем требованиям.
«Автозимник в селе Халясавэй открыт! Автозимник соответствует всем требованиям», — сообщается в telegram-канале ведомства. Дорожники обследовали 63,5 километра дороги. Был проведен замер толщины льда, плотность снежного покрытия, установка всех знаков и вешек.
В настоящее время разрешено движение транспорта с максимальной массой до 20 тонн. К 25 декабря планируется увеличить допустимую нагрузку до 30 тонн.
Первую зимнюю автодорогу на Ямале открыли 1 декабря в Пуровском районе в селе Самбург. Специалистами проведено обследование 66,53 километра автозимника. Комиссия подтвердила его соответствие действующим требованиям.
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