В отдаленном селе ЯНАО открылся автозимник

14 декабря 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Разрешено движение транспорта с максимальной массой до 20 тонн Фото: Александр Елизаров © URA.RU В селе Халясавэй (ЯНАО) 13 декабря открылся автозимник. По информации окружного департамента транспорта, дорога соответствует всем требованиям. «Автозимник в селе Халясавэй открыт! Автозимник соответствует всем требованиям», — сообщается в telegram-канале ведомства. Дорожники обследовали 63,5 километра дороги. Был проведен замер толщины льда, плотность снежного покрытия, установка всех знаков и вешек. В настоящее время разрешено движение транспорта с максимальной массой до 20 тонн. К 25 декабря планируется увеличить допустимую нагрузку до 30 тонн. Первую зимнюю автодорогу на Ямале открыли 1 декабря в Пуровском районе в селе Самбург. Специалистами проведено обследование 66,53 километра автозимника. Комиссия подтвердила его соответствие действующим требованиям.

В селе Халясавэй (ЯНАО) 13 декабря открылся автозимник. По информации окружного департамента транспорта, дорога соответствует всем требованиям. «Автозимник в селе Халясавэй открыт! Автозимник соответствует всем требованиям», — сообщается в telegram-канале ведомства. Дорожники обследовали 63,5 километра дороги. Был проведен замер толщины льда, плотность снежного покрытия, установка всех знаков и вешек. В настоящее время разрешено движение транспорта с максимальной массой до 20 тонн. К 25 декабря планируется увеличить допустимую нагрузку до 30 тонн. Первую зимнюю автодорогу на Ямале открыли 1 декабря в Пуровском районе в селе Самбург. Специалистами проведено обследование 66,53 километра автозимника. Комиссия подтвердила его соответствие действующим требованиям.