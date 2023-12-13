13 декабря 2023

В Тюмени к новогодним праздникам запустят дополнительный поезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Состав будет передвигаться между Тюменью и Оренбургом до конца новогодних каникул Фото:

В новогодние праздники в Тюмени запустят дополнительный поезд до Оренбурга. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги РЖД.

«В период новогодних праздничных дней на Южно-Уральской железной дороге будет назначено 6 дополнительных поездов. В том числе поезд № 222/221 Оренбург — Тюмень и обратный», — говорится в сообщении.

Известно, что из Оренбурга состав будет отправляться 27 декабря, 2 и 6 января, а в обратный путь — 29 декабря, 4 и 8 января. В поезде будут предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, мужские и женские купе. Также пассажиры смогут перевозить домашних животных без сопровождения.

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В новогодние праздники в Тюмени запустят дополнительный поезд до Оренбурга. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги РЖД. «В период новогодних праздничных дней на Южно-Уральской железной дороге будет назначено 6 дополнительных поездов. В том числе поезд № 222/221 Оренбург — Тюмень и обратный», — говорится в сообщении. Известно, что из Оренбурга состав будет отправляться 27 декабря, 2 и 6 января, а в обратный путь — 29 декабря, 4 и 8 января. В поезде будут предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, мужские и женские купе. Также пассажиры смогут перевозить домашних животных без сопровождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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