В Тюмени к новогодним праздникам запустят дополнительный поезд

14 декабря 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Состав будет передвигаться между Тюменью и Оренбургом до конца новогодних каникул Фото: Денис Моргунов © URA.RU В новогодние праздники в Тюмени запустят дополнительный поезд до Оренбурга. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги РЖД. «В период новогодних праздничных дней на Южно-Уральской железной дороге будет назначено 6 дополнительных поездов. В том числе поезд № 222/221 Оренбург — Тюмень и обратный», — говорится в сообщении. Известно, что из Оренбурга состав будет отправляться 27 декабря, 2 и 6 января, а в обратный путь — 29 декабря, 4 и 8 января. В поезде будут предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, мужские и женские купе. Также пассажиры смогут перевозить домашних животных без сопровождения.

В новогодние праздники в Тюмени запустят дополнительный поезд до Оренбурга. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги РЖД. «В период новогодних праздничных дней на Южно-Уральской железной дороге будет назначено 6 дополнительных поездов. В том числе поезд № 222/221 Оренбург — Тюмень и обратный», — говорится в сообщении. Известно, что из Оренбурга состав будет отправляться 27 декабря, 2 и 6 января, а в обратный путь — 29 декабря, 4 и 8 января. В поезде будут предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, мужские и женские купе. Также пассажиры смогут перевозить домашних животных без сопровождения.