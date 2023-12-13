Жители Тюменского района отменили голодовку после обещаний властей

Жители Тюменского района отказались от планов голодовки после обещаний властей построить дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представитель инициативной группы жителей деревни Падерина Тюменского района Сергей Кузнецов подтвердил отмену запланированной голодовки после встречи с главой района Ольгой Зиминой. Ранее Сергей Кузнецов пожаловался в генпрокуратуру и планировал голодовку из-за отсутствия дорог и освещения на земельных участках, выделенных многодетным семьям. Об этом URA.RU рассказал Сергей Кузнецов

«Так как власти пошли на встречу, то мы отменили голодовку. Но если бы не наше заявление в генпрокуратуру, то ничего бы не произошло. Власти района пообещали начать строительство дорог, отсыпать щебнем весной 2024 года, когда это позволят погодные условия», — рассказал Сергей Кузнецов.

По его словам на встрече были озвучены планы властей начать строительство инфраструктуры, на это будут выделены средства из областного бюджета. Глава Тюменского района рассказала о включении нескольких улиц в деревне Падерина в дополнительный план строительства дорог.

Ранее обращение Сергея Кузнецова в генпрокуратуру взяла на контроль прокуратура Тюменской области. Главе района было объявлено предостережение, дополнительно прокуроры направили обращение губернатору Тюменской области. При этом многодетные семьи, в случае, если ситуация не изменится к Новому году, собирались устроить голодовку.