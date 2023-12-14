14 декабря 2023

В ЯНАО ищут работников на зарплату от 200 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Самая высокооплачиваемая вакансия на портале службы занятости — директор филиала «Ямалкоммунэнерго» Фото:

В ЯНАО ищут работников из разных сфер на зарплату от 200 000 рублей. Объявления о поиске сотрудников размещены в региональном банке вакансий.

На портале службы занятости населения опубликовано более 20 вакансий с зарплатой от 200 000 рублей. Работодатели готовы платить 200 000 рублей врачам, автомеханикам, электросварщикам, геодезистам, машинистам, шеф-повару и главному аудитору. «Сибрегионгазстрой» ищет замдиректора по производству в Новом Уренгое на зарплату от 220 000 рублей, а «Нафтагаз-сервис» готов платить 230 000 рублей прорабу в Ноябрьске.

На зарплату от 250 000 рублей в Новом Уренгое ищут главного инженера в «Сибрегионгазстрой» и управляющего делами в «КЕЙТЕРИНГ ПЛЮС». В Тарко-Сале требуется врач-стоматолог-ортопед-хирург, а в Губкинском — начальник базы. В Салехарде «Ямалкоммунэнерго» ищет директора на зарплату от 400 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО назвали самые востребованные и высокооплачиваемые рабочие профессии. Ими оказались автокрановщики, электро и автослесари.

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В ЯНАО ищут работников из разных сфер на зарплату от 200 000 рублей. Объявления о поиске сотрудников размещены в региональном банке вакансий. На портале службы занятости населения опубликовано более 20 вакансий с зарплатой от 200 000 рублей. Работодатели готовы платить 200 000 рублей врачам, автомеханикам, электросварщикам, геодезистам, машинистам, шеф-повару и главному аудитору. «Сибрегионгазстрой» ищет замдиректора по производству в Новом Уренгое на зарплату от 220 000 рублей, а «Нафтагаз-сервис» готов платить 230 000 рублей прорабу в Ноябрьске. На зарплату от 250 000 рублей в Новом Уренгое ищут главного инженера в «Сибрегионгазстрой» и управляющего делами в «КЕЙТЕРИНГ ПЛЮС». В Тарко-Сале требуется врач-стоматолог-ортопед-хирург, а в Губкинском — начальник базы. В Салехарде «Ямалкоммунэнерго» ищет директора на зарплату от 400 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО назвали самые востребованные и высокооплачиваемые рабочие профессии. Ими оказались автокрановщики, электро и автослесари.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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