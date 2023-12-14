14 декабря 2023

Тюменцы из-за аварии остались без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи, отключение отопления
Причиной отключения отопления стало повреждение трубопровода Фото:

В Тюмени жильцы домов №148 и №156 на улице Широтной остались без отопления. Об этом они написали в социальных сетях. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УСТЭК, причиной отключения отопления стало повреждение трубопровода, сейчас подача тепла восстановлена.

«14 декабря в 09:55 произошло технологическое повреждение подающего трубопровода участка 17-й магистрали в районе дома №108 по улице Широтной, в результате чего под отключение попали 68 жилых домов (в районе улиц Широтной, Суходольской, Михаила Сперанского, Прокопия Артамонова, Евгения Богдановича), в том числе один детский сад и одна школа. 15 декабря в 09:45 повреждение было устранено, подача тепла и горячего водоснабжения восстановлено в полном объеме», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени жители ЖК «Андерсен Парк» пожаловались на промерзающие окна в квартирах. Как рассказал застройщик, проблему должны решить регулировка окон и замена уплотнительных резинок.

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В Тюмени жильцы домов №148 и №156 на улице Широтной остались без отопления. Об этом они написали в социальных сетях. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УСТЭК, причиной отключения отопления стало повреждение трубопровода, сейчас подача тепла восстановлена. «14 декабря в 09:55 произошло технологическое повреждение подающего трубопровода участка 17-й магистрали в районе дома №108 по улице Широтной, в результате чего под отключение попали 68 жилых домов (в районе улиц Широтной, Суходольской, Михаила Сперанского, Прокопия Артамонова, Евгения Богдановича), в том числе один детский сад и одна школа. 15 декабря в 09:45 повреждение было устранено, подача тепла и горячего водоснабжения восстановлено в полном объеме», — рассказали в пресс-службе компании. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени жители ЖК «Андерсен Парк» пожаловались на промерзающие окна в квартирах. Как рассказал застройщик, проблему должны решить регулировка окон и замена уплотнительных резинок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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