26 ноября 2023

В Тобольске стартовала новогодняя акция «Елка желаний»

© Служба новостей «URA.RU»
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С Новым годом. Тюмень, новогодние украшения, новогодняя елка, елочная игрушка, с новым годом, новый год, новогодние огни
В рамках акции организации и местные жители смогут вручить детям подарки на Новый год Фото:

В Тобольске (Тюменская область) стартовала акция «Елка желаний». В рамках акции организации и местные жители смогут вручить детям подарки на Новый год. Об этом сообщили в администрации города.

«Ежегодная городская благотворительная акция „Елка желаний“ вновь стартует в Тобольске. В этом году детские желания будут исполнять не только организации города, но и горожане. Воплотить в реальность заветную детскую мечту можно сняв шарик с письмом с новогодней елки, расположенной в ТРЦ „Жемчужина Сибири“», — рассказали в мэрии.

Там же добавили, что участниками акции станут дети-инвалиды в возрасте от 5 до 14 лет и дети военнослужащих от 5 до 17 лет. Отмечается, что рядом с елками будут ежедневно дежурить волонтеры.

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В Тобольске (Тюменская область) стартовала акция «Елка желаний». В рамках акции организации и местные жители смогут вручить детям подарки на Новый год. Об этом сообщили в администрации города. «Ежегодная городская благотворительная акция „Елка желаний“ вновь стартует в Тобольске. В этом году детские желания будут исполнять не только организации города, но и горожане. Воплотить в реальность заветную детскую мечту можно сняв шарик с письмом с новогодней елки, расположенной в ТРЦ „Жемчужина Сибири“», — рассказали в мэрии. Там же добавили, что участниками акции станут дети-инвалиды в возрасте от 5 до 14 лет и дети военнослужащих от 5 до 17 лет. Отмечается, что рядом с елками будут ежедневно дежурить волонтеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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