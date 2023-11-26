В Тобольске стартовала новогодняя акция «Елка желаний»

В Тобольске (Тюменская область) стартовала акция «Елка желаний». В рамках акции организации и местные жители смогут вручить детям подарки на Новый год. Об этом сообщили в администрации города.
«Ежегодная городская благотворительная акция „Елка желаний“ вновь стартует в Тобольске. В этом году детские желания будут исполнять не только организации города, но и горожане. Воплотить в реальность заветную детскую мечту можно сняв шарик с письмом с новогодней елки, расположенной в ТРЦ „Жемчужина Сибири“», — рассказали в мэрии.
Там же добавили, что участниками акции станут дети-инвалиды в возрасте от 5 до 14 лет и дети военнослужащих от 5 до 17 лет. Отмечается, что рядом с елками будут ежедневно дежурить волонтеры.
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