В Тобольске стартовала новогодняя акция «Елка желаний»

27 ноября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

В рамках акции организации и местные жители смогут вручить детям подарки на Новый год Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) стартовала акция «Елка желаний». В рамках акции организации и местные жители смогут вручить детям подарки на Новый год. Об этом сообщили в администрации города. «Ежегодная городская благотворительная акция „Елка желаний“ вновь стартует в Тобольске. В этом году детские желания будут исполнять не только организации города, но и горожане. Воплотить в реальность заветную детскую мечту можно сняв шарик с письмом с новогодней елки, расположенной в ТРЦ „Жемчужина Сибири“», — рассказали в мэрии. Там же добавили, что участниками акции станут дети-инвалиды в возрасте от 5 до 14 лет и дети военнослужащих от 5 до 17 лет. Отмечается, что рядом с елками будут ежедневно дежурить волонтеры.

В Тобольске (Тюменская область) стартовала акция «Елка желаний». В рамках акции организации и местные жители смогут вручить детям подарки на Новый год. Об этом сообщили в администрации города. «Ежегодная городская благотворительная акция „Елка желаний“ вновь стартует в Тобольске. В этом году детские желания будут исполнять не только организации города, но и горожане. Воплотить в реальность заветную детскую мечту можно сняв шарик с письмом с новогодней елки, расположенной в ТРЦ „Жемчужина Сибири“», — рассказали в мэрии. Там же добавили, что участниками акции станут дети-инвалиды в возрасте от 5 до 14 лет и дети военнослужащих от 5 до 17 лет. Отмечается, что рядом с елками будут ежедневно дежурить волонтеры.