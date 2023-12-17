Медикам в отдаленных поселениях ЯНАО предлагают зарплаты до 255 тысяч рублей

Врач-терапевт в Красноселькупской районной больнице может зарабатывать от 120 до 255 тысяч рублей. Тогда как медикам узкого профиля в отдаленных селах Ямала работодатель готов предложить от 30 до 180 тысяч рублей, следует из банка вакансий Центра занятости населения ЯНАО.
В Красноселькупскую ЦРБ, расположенную в 900 км от Салехарда, требуются специалисты как узкого, так и широкого профиля. Самые высокие зарплатные ожидания могут быть у участкового терапевта (120-255 тысяч рублей), педиатра и семейного врача (114-153 тысячи рублей), рентгенолога (от 88 до 123 тысяч рублей). Медикам обещают оплатить проезд, предоставить жилье, выплачивать ежеквартальную премию, сообщается на сайте окружной службы занятости.
В Яр-Салинской ЦРБ ждут акушера-гинеколога, эндокринолога, педиатра, психиатра и других врачей. Средняя заработная плата — от 120 до 180 тысяч рублей. В больницу райцентра Мужи требуется врач функциональной диагностики на заработную плату от 200 тысяч рублей. Здесь же нуждаются в неврологе терапевтического отделения, в детском эндокринологе, враче по паллиативной медицине. Зарплаты — от 30 до 100 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ищут работников из разных сфер на зарплату от 200 000 рублей. На вакансии стоматолога предлагаемая заработная плата — от 250 тысяч рублей.
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