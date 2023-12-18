Тюменское отделение СФР закупит протезы для инвалидов на 15 млн рублей

Комиссия работает над определением поставщика протезов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменское региональное отделение фонда социального страхования РФ определит поставщика для закупки протезов нижних конечностей в 2024 году. Стоимость оценили в 15 миллионов рублей. Данные о контракте размещены на сайте «Госзакупки».

«Выполнение работ по обеспечению протезами нижних конечностей в 2024 году. Будет приобретен 31 протез для голени и бедра. Начальная (максимальная) цена контракта — 15 000 000 рублей. В настоящий момент прием заявок завершен, работает комиссия», — указано на сайте. Деньги на покупку были выделены из федерального бюджета.

Ранее отделение СФР по ХМАО объявило аукцион на закупку машин для застрахованных инвалидов, которые получили повреждения на производстве. На это власти выделили 2 748 500 рублей из бюджетных средств. Исполнителю нужно поставить легковые машины с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 кубических сантиметров. Также фонд в документе указал запрет на допуск промышленных товаров, произведенных за рубежом.