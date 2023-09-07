Власти ХМАО выделили деньги на покупку машин для инвалидов

08 сентября 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО выделили 2,7 миллиона рублей на покупку машин для застрахованных инвалидов Фото: Илья Московец © URA.RU Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по ХМАО объявило аукцион на закупку машин для застрахованных инвалидов, которые получили повреждения на производстве. Данные размещены на сайте госзакупок. На это власти выделили 2 748 500 рублей из бюджетных средств. «Поставка автомобилей с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, используемых для их реабилитации. Финансирование за счет бюджетных средств в размере 2 748 500 рублей», — указано в документе, с которым ознакомился журналист URA.RU. По информации из документа, поставщиком машин стала компания «Питер-Лада», которая должна предоставить три транспортных средства: для инвалидов без правой ноги, без левой ноги и без обеих ног. Условия аукциона заключаются в том, что исполнителю нужно поставить легковые машины с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 кубических сантиметров, но не более 1800 кубических сантиметров, прочие и новые. Каждая из которых стоит 916 166, 67 рублей. Также фонд в документе указал запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств.

Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по ХМАО объявило аукцион на закупку машин для застрахованных инвалидов, которые получили повреждения на производстве. Данные размещены на сайте госзакупок. На это власти выделили 2 748 500 рублей из бюджетных средств. «Поставка автомобилей с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, используемых для их реабилитации. Финансирование за счет бюджетных средств в размере 2 748 500 рублей», — указано в документе, с которым ознакомился журналист URA.RU. По информации из документа, поставщиком машин стала компания «Питер-Лада», которая должна предоставить три транспортных средства: для инвалидов без правой ноги, без левой ноги и без обеих ног. Условия аукциона заключаются в том, что исполнителю нужно поставить легковые машины с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 кубических сантиметров, но не более 1800 кубических сантиметров, прочие и новые. Каждая из которых стоит 916 166, 67 рублей. Также фонд в документе указал запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств.