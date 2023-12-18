18 декабря 2023

Житель Тобольска связал продавца и ограбил магазин «Теле2» в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна в городе. Курган, покупатель, сотовая связь, мобильная связь, теле2, весна
Продавца под угрозой оружия связали в подсобке (архивное фото) Фото:

Тоболяк пришел в магазин «Tele2» в Тюмени, приставил к горлу продавца пилку по металлу, связал сотрудника шнуром от зарядки и ограбил торговую точку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По версии следствия, нетрезвый обвиняемый (36-летний уроженец Тобольска), находясь в помещении магазина „Tele2“ в Тюмени, подставил к шее продавца фрагмент пилки по металлу и потребовал выдать деньги из кассы и ключи от витрин, затем связал продавца в подсобке шнуром от зарядного устройства. Преступник надел на себя куртку с логотипом компании и забрал деньги, а также 30 телефонов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ущерб магазину составил 380 тысяч рублей. На следующий день преступник хотел ограбить еще один магазин — «Рябинушка». Он пришел туда с ножом, но не решился на нападение, так как в помещение зашел покупатель.

В настоящее время мужчина находится под арестом. Ему грозит наказание за разбой и приготовление к нему. Уголовное дело направлено в суд.

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Тоболяк пришел в магазин «Tele2» в Тюмени, приставил к горлу продавца пилку по металлу, связал сотрудника шнуром от зарядки и ограбил торговую точку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «По версии следствия, нетрезвый обвиняемый (36-летний уроженец Тобольска), находясь в помещении магазина „Tele2“ в Тюмени, подставил к шее продавца фрагмент пилки по металлу и потребовал выдать деньги из кассы и ключи от витрин, затем связал продавца в подсобке шнуром от зарядного устройства. Преступник надел на себя куртку с логотипом компании и забрал деньги, а также 30 телефонов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. Ущерб магазину составил 380 тысяч рублей. На следующий день преступник хотел ограбить еще один магазин — «Рябинушка». Он пришел туда с ножом, но не решился на нападение, так как в помещение зашел покупатель. В настоящее время мужчина находится под арестом. Ему грозит наказание за разбой и приготовление к нему. Уголовное дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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