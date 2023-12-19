19 декабря 2023

У тюменцев стали чаще диагностировать смертельно опасные приступы

В Тюмени самым молодым пациентом с инсультом стал 23-летний парень
© Служба новостей «URA.RU»
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Приемный покой областной инфекционной клинической больницы. Тюмень, скорая помошь
Человеку с признаками инсульта нужно экстренно вызывать скорую помощь Фото:

У жителей Тюменской области стали чаще случаться инсульты, рост за год составил 11%, а среди трудоспособного населения — 15-17%. Самым молодым пациентом в 2023 году у врачей стал 23-летний парень. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«За 11 месяцев 2023 года в сосудистое отделение Областной больницы № 4 поступило 680 пациентов с инсультом. За аналогичный период прошлого года таковых было 612. Самым молодым пациентом стал мужчина в возрасте 23 лет», — рассказали URA.RU в депздраве.

Среди тех, у кого случаются смертельно опасные приступы, было больше мужчин — 360 человек от общего числа пациентов, которым диагностировали патологию, связанную с нарушением мозгового кровообращения. Кроме того, среди тюменцев инсульты стали молодеть: в 2023 году в ОБ №4 поступило 128 человек трудоспособного возраста, это на 15-17% выше уровня прошлых лет.

Спасти человека от инсульта помогает вовремя оказанная медицинская помощь. Вызывать скорую стоит, если у больного есть следующие признаки:

  • Перекос лица, «поплывшая» улыбка. Попросите человека улыбнуться: если губы приподнимутся лишь с одной стороны, это тревожный признак.
  • Невнятная речь. Человек внезапно начинает «жевать» слова, говорить медленно, используя нелогичные фразы.
  • расстройство координации: размашистые, разобщенные движения, невозможность одновременно поднять обе руки.

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У жителей Тюменской области стали чаще случаться инсульты, рост за год составил 11%, а среди трудоспособного населения — 15-17%. Самым молодым пациентом в 2023 году у врачей стал 23-летний парень. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона. «За 11 месяцев 2023 года в сосудистое отделение Областной больницы № 4 поступило 680 пациентов с инсультом. За аналогичный период прошлого года таковых было 612. Самым молодым пациентом стал мужчина в возрасте 23 лет», — рассказали URA.RU в депздраве. Среди тех, у кого случаются смертельно опасные приступы, было больше мужчин — 360 человек от общего числа пациентов, которым диагностировали патологию, связанную с нарушением мозгового кровообращения. Кроме того, среди тюменцев инсульты стали молодеть: в 2023 году в ОБ №4 поступило 128 человек трудоспособного возраста, это на 15-17% выше уровня прошлых лет. Спасти человека от инсульта помогает вовремя оказанная медицинская помощь. Вызывать скорую стоит, если у больного есть следующие признаки:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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