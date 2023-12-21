В райцентре ЯНАО появятся КОС и коллекторы

В Тарко-Сале (ЯНАО) в следующем году появится канализационное очистное сооружение (КОС). Кроме того, там приступят к строительству центрального и магистральных коллекторов. Об этом сообщил глава администрации Пуровского района Антон Колодин.
«Работа рассчитана не на один год. До 2025 года в Тарко-Сале должны построить КОС и центральный коллектор, после продолжим строительство магистральных коллекторов», — рассказал Антон Колодин в прямом эфире, который транслируется в социальной сети «ВКонтакте».
Мэр сообщил, что работы в этом направлении уже ведутся. Традиционный арктический септик скоро должен уйти в прошлое. У жителей появится хороший напор чистой воды.
Ранее, в Тарко-Сале был проведен ремонт котельных. Также были частично заменены сети тепло- и водоснабжения.
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