В райцентре ЯНАО появятся КОС и коллекторы

Глава Пуровского района ЯНАО Колодин сообщил о постройке КОС в райцентре

21 декабря 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

В Тарко-Сале построят КОС и систему коллекторов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) в следующем году появится канализационное очистное сооружение (КОС). Кроме того, там приступят к строительству центрального и магистральных коллекторов. Об этом сообщил глава администрации Пуровского района Антон Колодин. «Работа рассчитана не на один год. До 2025 года в Тарко-Сале должны построить КОС и центральный коллектор, после продолжим строительство магистральных коллекторов», — рассказал Антон Колодин в прямом эфире, который транслируется в социальной сети «ВКонтакте». Мэр сообщил, что работы в этом направлении уже ведутся. Традиционный арктический септик скоро должен уйти в прошлое. У жителей появится хороший напор чистой воды. Ранее, в Тарко-Сале был проведен ремонт котельных. Также были частично заменены сети тепло- и водоснабжения.

В Тарко-Сале (ЯНАО) в следующем году появится канализационное очистное сооружение (КОС). Кроме того, там приступят к строительству центрального и магистральных коллекторов. Об этом сообщил глава администрации Пуровского района Антон Колодин. «Работа рассчитана не на один год. До 2025 года в Тарко-Сале должны построить КОС и центральный коллектор, после продолжим строительство магистральных коллекторов», — рассказал Антон Колодин в прямом эфире, который транслируется в социальной сети «ВКонтакте». Мэр сообщил, что работы в этом направлении уже ведутся. Традиционный арктический септик скоро должен уйти в прошлое. У жителей появится хороший напор чистой воды. Ранее, в Тарко-Сале был проведен ремонт котельных. Также были частично заменены сети тепло- и водоснабжения.