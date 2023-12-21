В райцентре ЯНАО появятся КОС и коллекторы

Глава Пуровского района ЯНАО Колодин сообщил о постройке КОС в райцентре
© Служба новостей «URA.RU»
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Канализационно-очистные сооружения поселка Нижнесортымский, Сургутский район, труба, кос, канализационно-очистные сооружения
В Тарко-Сале построят КОС и систему коллекторов Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) в следующем году появится канализационное очистное сооружение (КОС). Кроме того, там приступят к строительству центрального и магистральных коллекторов. Об этом сообщил глава администрации Пуровского района Антон Колодин.

«Работа рассчитана не на один год. До 2025 года в Тарко-Сале должны построить КОС и центральный коллектор, после продолжим строительство магистральных коллекторов», — рассказал Антон Колодин в прямом эфире, который транслируется в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр сообщил, что работы в этом направлении уже ведутся. Традиционный арктический септик скоро должен уйти в прошлое. У жителей появится хороший напор чистой воды.

Ранее, в Тарко-Сале был проведен ремонт котельных. Также были частично заменены сети тепло- и водоснабжения.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) в следующем году появится канализационное очистное сооружение (КОС). Кроме того, там приступят к строительству центрального и магистральных коллекторов. Об этом сообщил глава администрации Пуровского района Антон Колодин. «Работа рассчитана не на один год. До 2025 года в Тарко-Сале должны построить КОС и центральный коллектор, после продолжим строительство магистральных коллекторов», — рассказал Антон Колодин в прямом эфире, который транслируется в социальной сети «ВКонтакте». Мэр сообщил, что работы в этом направлении уже ведутся. Традиционный арктический септик скоро должен уйти в прошлое. У жителей появится хороший напор чистой воды. Ранее, в Тарко-Сале был проведен ремонт котельных. Также были частично заменены сети тепло- и водоснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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