Песков назвал «уткой» публикацию WSJ о виновнике гибели Пригожина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков назвал WSJ «бульварным чтивом» из-за данного материала Фото:

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о фейковой публикации The Wall Street Journal о причастности властей РФ к гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Представитель Кремля назвал материал «уткой». А издание — «бульварным чтивом».

«Вряд ли эти „утки“ нуждаются в комментарии, это издание в последнее время стало похоже на „бульварное чтиво“», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что это не поддается комментированию.

Ранее в WSJ писали, что якобы секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев причастен к организации убийства Пригожина. По информации издания, секретарь еще летом 2022 года начал предупреждать президента РФ Владимира Путина о растущем влиянии бизнесмена. Однако эксперты быстро опровергли эту версию. Так, политолог Сергей Марков заявил, что Пригожин не представлял «угрозу для властей РФ» и «убирать» его не было смысла.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о фейковой публикации The Wall Street Journal о причастности властей РФ к гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Представитель Кремля назвал материал «уткой». А издание — «бульварным чтивом». «Вряд ли эти „утки“ нуждаются в комментарии, это издание в последнее время стало похоже на „бульварное чтиво“», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что это не поддается комментированию. Ранее в WSJ писали, что якобы секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев причастен к организации убийства Пригожина. По информации издания, секретарь еще летом 2022 года начал предупреждать президента РФ Владимира Путина о растущем влиянии бизнесмена. Однако эксперты быстро опровергли эту версию. Так, политолог Сергей Марков заявил, что Пригожин не представлял «угрозу для властей РФ» и «убирать» его не было смысла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...