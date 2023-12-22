Песков назвал «уткой» публикацию WSJ о виновнике гибели Пригожина

22 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Песков назвал WSJ «бульварным чтивом» из-за данного материала Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о фейковой публикации The Wall Street Journal о причастности властей РФ к гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Представитель Кремля назвал материал «уткой». А издание — «бульварным чтивом». «Вряд ли эти „утки“ нуждаются в комментарии, это издание в последнее время стало похоже на „бульварное чтиво“», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что это не поддается комментированию. Ранее в WSJ писали, что якобы секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев причастен к организации убийства Пригожина. По информации издания, секретарь еще летом 2022 года начал предупреждать президента РФ Владимира Путина о растущем влиянии бизнесмена. Однако эксперты быстро опровергли эту версию. Так, политолог Сергей Марков заявил, что Пригожин не представлял «угрозу для властей РФ» и «убирать» его не было смысла.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о фейковой публикации The Wall Street Journal о причастности властей РФ к гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Представитель Кремля назвал материал «уткой». А издание — «бульварным чтивом». «Вряд ли эти „утки“ нуждаются в комментарии, это издание в последнее время стало похоже на „бульварное чтиво“», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что это не поддается комментированию. Ранее в WSJ писали, что якобы секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев причастен к организации убийства Пригожина. По информации издания, секретарь еще летом 2022 года начал предупреждать президента РФ Владимира Путина о растущем влиянии бизнесмена. Однако эксперты быстро опровергли эту версию. Так, политолог Сергей Марков заявил, что Пригожин не представлял «угрозу для властей РФ» и «убирать» его не было смысла.