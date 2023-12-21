21 декабря 2023

Студент из ЯНАО сообщил о своих переживаниях во время встречи с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир
Владимир Путин встречался с участниками конкурса «Профессионалы» в Кремле Фото:

Студент из Ноябрьска (ЯНАО) Сергей Парусимов рассказал, что предложение покрасить автомобиль на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он сделал, чтобы разрядить обстановку. Многие победители конкурса «Профессионалы» очень сильно волновались на приеме у президента, признался студент журналистам.

«Как только закончился конкурс, думал, что уже буду отдыхать. Но мне позвонили и сказали, что лечу в Москву для встречи с президентом. Я очень удивился тогда. Встреча проходила в Кремле. Обстановка была напряженная, ребята волновались, и я решил разбавить эту атмосферу. Мне действительно очень интересно покрасить машину Путина», — рассказал студент в интервью журналистам «Ямал 1».

Сергей выиграл конкурс молодых профессионалов в номинации «Покраска автомобиля». Чтобы стать победителем, ему пришлось обойти девять других конкурсантов в данной номинации. Федеральный этап конкурса прошел в Москве с 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге по 35 наиболее востребованным компетенциям.

После окончания конкурса Путин встретился с победителями в Кремле. Ребята задали президенту РФ волнующие их вопросы, на которые президент дал развернутые ответы.

Сергей вышел к Путину с предложением покрасить один из автомобилей президентского кортежа. В ответ на это российский лидер пообещал подумать над такой возможностью.

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Студент из Ноябрьска (ЯНАО) Сергей Парусимов рассказал, что предложение покрасить автомобиль на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он сделал, чтобы разрядить обстановку. Многие победители конкурса «Профессионалы» очень сильно волновались на приеме у президента, признался студент журналистам. «Как только закончился конкурс, думал, что уже буду отдыхать. Но мне позвонили и сказали, что лечу в Москву для встречи с президентом. Я очень удивился тогда. Встреча проходила в Кремле. Обстановка была напряженная, ребята волновались, и я решил разбавить эту атмосферу. Мне действительно очень интересно покрасить машину Путина», — рассказал студент в интервью журналистам «Ямал 1». Сергей выиграл конкурс молодых профессионалов в номинации «Покраска автомобиля». Чтобы стать победителем, ему пришлось обойти девять других конкурсантов в данной номинации. Федеральный этап конкурса прошел в Москве с 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге по 35 наиболее востребованным компетенциям. После окончания конкурса Путин встретился с победителями в Кремле. Ребята задали президенту РФ волнующие их вопросы, на которые президент дал развернутые ответы. Сергей вышел к Путину с предложением покрасить один из автомобилей президентского кортежа. В ответ на это российский лидер пообещал подумать над такой возможностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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