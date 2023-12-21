Студент из ЯНАО сообщил о своих переживаниях во время встречи с Путиным

Студент из Ноябрьска (ЯНАО) Сергей Парусимов рассказал, что предложение покрасить автомобиль на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он сделал, чтобы разрядить обстановку. Многие победители конкурса «Профессионалы» очень сильно волновались на приеме у президента, признался студент журналистам.
«Как только закончился конкурс, думал, что уже буду отдыхать. Но мне позвонили и сказали, что лечу в Москву для встречи с президентом. Я очень удивился тогда. Встреча проходила в Кремле. Обстановка была напряженная, ребята волновались, и я решил разбавить эту атмосферу. Мне действительно очень интересно покрасить машину Путина», — рассказал студент в интервью журналистам «Ямал 1».
Сергей выиграл конкурс молодых профессионалов в номинации «Покраска автомобиля». Чтобы стать победителем, ему пришлось обойти девять других конкурсантов в данной номинации. Федеральный этап конкурса прошел в Москве с 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге по 35 наиболее востребованным компетенциям.
После окончания конкурса Путин встретился с победителями в Кремле. Ребята задали президенту РФ волнующие их вопросы, на которые президент дал развернутые ответы.
Сергей вышел к Путину с предложением покрасить один из автомобилей президентского кортежа. В ответ на это российский лидер пообещал подумать над такой возможностью.
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