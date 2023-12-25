В Кургане отказались от проекта застройки микрорайона из-за опасности для домов

Мэрия Кургана отказалась от проекта жилой застройки в микрорайоне Глинки из-за возможной пожарной опасности для домов. Информация об этом размещена на сайте администрации города.
«Отклонить предложение в смене части территориальной зоны „Зона озелененных территорий общего пользования“ на территориальную зону „Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами“ на земельном участке в микрорайоне Глинки по улица Сибирская. Причина: несоблюдение требований противопожарных расстояний до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов в зонах индивидуальной и малоэтажной жилой застройки», — говорится в постановлении главы города.
Ранее URA.RU писало, что в гордуме Кургана отказались рассматривать вопрос о строительстве школы на бульваре Солнечный. Депутаты не стали вносить его в повестку обсуждений.
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