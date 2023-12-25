25 декабря 2023

В Кургане отказались от проекта застройки микрорайона из-за опасности для домов

Мэрия Кургана отказалась от проекта жилой застройки в микрорайоне Глинки
© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, фундамент, место под застройку, земля, кетовский район
В мэрии Кургана не поддержали идею застройки в микрорайоне Глинки (архивное фото) Фото:

Мэрия Кургана отказалась от проекта жилой застройки в микрорайоне Глинки из-за возможной пожарной опасности для домов. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

«Отклонить предложение в смене части территориальной зоны „Зона озелененных территорий общего пользования“ на территориальную зону „Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами“ на земельном участке в микрорайоне Глинки по улица Сибирская. Причина: несоблюдение требований противопожарных расстояний до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов в зонах индивидуальной и малоэтажной жилой застройки», — говорится в постановлении главы города.

Ранее URA.RU писало, что в гордуме Кургана отказались рассматривать вопрос о строительстве школы на бульваре Солнечный. Депутаты не стали вносить его в повестку обсуждений.

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Мэрия Кургана отказалась от проекта жилой застройки в микрорайоне Глинки из-за возможной пожарной опасности для домов. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Отклонить предложение в смене части территориальной зоны „Зона озелененных территорий общего пользования“ на территориальную зону „Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами“ на земельном участке в микрорайоне Глинки по улица Сибирская. Причина: несоблюдение требований противопожарных расстояний до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов в зонах индивидуальной и малоэтажной жилой застройки», — говорится в постановлении главы города. Ранее URA.RU писало, что в гордуме Кургана отказались рассматривать вопрос о строительстве школы на бульваре Солнечный. Депутаты не стали вносить его в повестку обсуждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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