По переправе разрешено движение для транспорта массой до пяти тонн Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На подъезде к селу Тугалово Тюменской области заработала ледовая переправа для транспортных средств массой до пяти тонн и пешеходов. Об этом сообщили в областном управлении строительства.

«Начала работу ледовая переправа на автомобильной дороге „Подъезд к селу Тугалово“. Открыт доступ для движения автомобилей массой до пяти тонн. Отдельно обустроена пешеходная дорожка, огороженная светоотражающими элементами», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На переправе установлены пункты обогрева, инвентарь для оказания помощи утопающему, прожектор, запасы противогололедных материалов и информационные знаки. Толщина льда на переправе составляет до 70 сантиметров. Водителям рекомендуется медленно выезжать на лед, не совершать толчков и резких торможений, не разгоняться более 20 км/час и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Ледовые переправы в регионе начали работу с декабря. В Тобольске перемещаться через Иртыш по льду разрешено транспорту до трех тонн. Аналогичная грузоподъемность у открытой 11 декабря переправы в селе Уват.