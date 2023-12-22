22 декабря 2023

В отдаленном тюменском селе заработала ледовая переправа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зимняя дорога
По переправе разрешено движение для транспорта массой до пяти тонн Фото:

На подъезде к селу Тугалово Тюменской области заработала ледовая переправа для транспортных средств массой до пяти тонн и пешеходов. Об этом сообщили в областном управлении строительства.

«Начала работу ледовая переправа на автомобильной дороге „Подъезд к селу Тугалово“. Открыт доступ для движения автомобилей массой до пяти тонн. Отдельно обустроена пешеходная дорожка, огороженная светоотражающими элементами», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На переправе установлены пункты обогрева, инвентарь для оказания помощи утопающему, прожектор, запасы противогололедных материалов и информационные знаки. Толщина льда на переправе составляет до 70 сантиметров. Водителям рекомендуется медленно выезжать на лед, не совершать толчков и резких торможений, не разгоняться более 20 км/час и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Ледовые переправы в регионе начали работу с декабря. В Тобольске перемещаться через Иртыш по льду разрешено транспорту до трех тонн. Аналогичная грузоподъемность у открытой 11 декабря переправы в селе Уват.

Переправа оборудована знаками
Переправа оборудована знаками

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На подъезде к селу Тугалово Тюменской области заработала ледовая переправа для транспортных средств массой до пяти тонн и пешеходов. Об этом сообщили в областном управлении строительства. «Начала работу ледовая переправа на автомобильной дороге „Подъезд к селу Тугалово“. Открыт доступ для движения автомобилей массой до пяти тонн. Отдельно обустроена пешеходная дорожка, огороженная светоотражающими элементами», — сообщается в telegram-канале ведомства. На переправе установлены пункты обогрева, инвентарь для оказания помощи утопающему, прожектор, запасы противогололедных материалов и информационные знаки. Толщина льда на переправе составляет до 70 сантиметров. Водителям рекомендуется медленно выезжать на лед, не совершать толчков и резких торможений, не разгоняться более 20 км/час и соблюдать требования установленных дорожных знаков. Ледовые переправы в регионе начали работу с декабря. В Тобольске перемещаться через Иртыш по льду разрешено транспорту до трех тонн. Аналогичная грузоподъемность у открытой 11 декабря переправы в селе Уват.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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