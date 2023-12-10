В Тобольске открыли ледовую переправу

11 декабря 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Движение открыто для автомобилей массой до трех тонн Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) открыли ледовую переправу через реку Иртыш. Об этом сообщили в городской администрации. «Открыта ледовая переправа „Тобольск — Бекерево“. Сейчас перемещаться по льду разрешено транспорту до трех тонн», — рассказали в пресс-службе администрации Тобольска. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начала работу ледовая переправа через Иртыш в село Уват. Пока движение открыто для автомобилей массой до трех тонн. Водителям порекомендовали медленно выезжать на лед и не разгоняться более 20 км/час.

В Тобольске (Тюменская область) открыли ледовую переправу через реку Иртыш. Об этом сообщили в городской администрации. «Открыта ледовая переправа „Тобольск — Бекерево“. Сейчас перемещаться по льду разрешено транспорту до трех тонн», — рассказали в пресс-службе администрации Тобольска. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начала работу ледовая переправа через Иртыш в село Уват. Пока движение открыто для автомобилей массой до трех тонн. Водителям порекомендовали медленно выезжать на лед и не разгоняться более 20 км/час.