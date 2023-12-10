10 декабря 2023

В Тобольске открыли ледовую переправу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зима, север, зимняя дорога, ледовая переправа
Движение открыто для автомобилей массой до трех тонн Фото:

В Тобольске (Тюменская область) открыли ледовую переправу через реку Иртыш. Об этом сообщили в городской администрации.

«Открыта ледовая переправа „Тобольск — Бекерево“. Сейчас перемещаться по льду разрешено транспорту до трех тонн», — рассказали в пресс-службе администрации Тобольска.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начала работу ледовая переправа через Иртыш в село Уват. Пока движение открыто для автомобилей массой до трех тонн. Водителям порекомендовали медленно выезжать на лед и не разгоняться более 20 км/час.

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В Тобольске (Тюменская область) открыли ледовую переправу через реку Иртыш. Об этом сообщили в городской администрации. «Открыта ледовая переправа „Тобольск — Бекерево“. Сейчас перемещаться по льду разрешено транспорту до трех тонн», — рассказали в пресс-службе администрации Тобольска. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начала работу ледовая переправа через Иртыш в село Уват. Пока движение открыто для автомобилей массой до трех тонн. Водителям порекомендовали медленно выезжать на лед и не разгоняться более 20 км/час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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