В Тобольске открыли ледовую переправу

Движение открыто для автомобилей массой до трех тонн
В Тобольске (Тюменская область) открыли ледовую переправу через реку Иртыш. Об этом сообщили в городской администрации.
«Открыта ледовая переправа „Тобольск — Бекерево“. Сейчас перемещаться по льду разрешено транспорту до трех тонн», — рассказали в пресс-службе администрации Тобольска.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начала работу ледовая переправа через Иртыш в село Уват. Пока движение открыто для автомобилей массой до трех тонн. Водителям порекомендовали медленно выезжать на лед и не разгоняться более 20 км/час.
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