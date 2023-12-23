В одной из школ Тюмени нашествие тараканов. Видео

24 декабря 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

В тюменской школе тараканы бегают даже в столовой Фото: Сергей Леонов © URA.RU Ученики школы №43 в Тюмени пожаловались на тараканов. По словам детей, из-за насекомых срываются занятия, а в столовой их просто сотни. Об этом сообщила одна из школьниц. «О, моя школа! Да, там очень много тараканов, урок скрывается и за тараканов», — пишет школьница в комментариях под видео telegram-канала Тюмень ЧП. В надписи на видео сказано, что там сотни насекомых. URA.RU отправило запрос в учебное заведение и Роспотребнадзор. Ответ ожидается. Это не первое учебное заведение с такой проблемой. В Тюмени в первом корпусе школы №63 родители учеников пожаловались на тараканов. По их словам, дезинфекцию в учреждении проводят, однако дети все равно встречают насекомых.

Ученики школы №43 в Тюмени пожаловались на тараканов. По словам детей, из-за насекомых срываются занятия, а в столовой их просто сотни. Об этом сообщила одна из школьниц. «О, моя школа! Да, там очень много тараканов, урок скрывается и за тараканов», — пишет школьница в комментариях под видео telegram-канала Тюмень ЧП. В надписи на видео сказано, что там сотни насекомых. URA.RU отправило запрос в учебное заведение и Роспотребнадзор. Ответ ожидается. Это не первое учебное заведение с такой проблемой. В Тюмени в первом корпусе школы №63 родители учеников пожаловались на тараканов. По их словам, дезинфекцию в учреждении проводят, однако дети все равно встречают насекомых.