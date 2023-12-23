Ученики школы №43 в Тюмени пожаловались на тараканов. По словам детей, из-за насекомых срываются занятия, а в столовой их просто сотни. Об этом сообщила одна из школьниц.
«О, моя школа! Да, там очень много тараканов, урок скрывается и за тараканов», — пишет школьница в комментариях под видео telegram-канала Тюмень ЧП. В надписи на видео сказано, что там сотни насекомых.
URA.RU отправило запрос в учебное заведение и Роспотребнадзор. Ответ ожидается.
Это не первое учебное заведение с такой проблемой. В Тюмени в первом корпусе школы №63 родители учеников пожаловались на тараканов. По их словам, дезинфекцию в учреждении проводят, однако дети все равно встречают насекомых.
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