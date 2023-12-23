23 декабря 2023
22 декабря 2023

В одной из школ Тюмени нашествие тараканов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., таракан, насекомые, антисанитария
В тюменской школе тараканы бегают даже в столовой Фото:

Ученики школы №43 в Тюмени пожаловались на тараканов. По словам детей, из-за насекомых срываются занятия, а в столовой их просто сотни. Об этом сообщила одна из школьниц.

«О, моя школа! Да, там очень много тараканов, урок скрывается и за тараканов», — пишет школьница в комментариях под видео telegram-канала Тюмень ЧП. В надписи на видео сказано, что там сотни насекомых.

URA.RU отправило запрос в учебное заведение и Роспотребнадзор. Ответ ожидается.

Это не первое учебное заведение с такой проблемой. В Тюмени в первом корпусе школы №63 родители учеников пожаловались на тараканов. По их словам, дезинфекцию в учреждении проводят, однако дети все равно встречают насекомых.

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Ученики школы №43 в Тюмени пожаловались на тараканов. По словам детей, из-за насекомых срываются занятия, а в столовой их просто сотни. Об этом сообщила одна из школьниц. «О, моя школа! Да, там очень много тараканов, урок скрывается и за тараканов», — пишет школьница в комментариях под видео telegram-канала Тюмень ЧП. В надписи на видео сказано, что там сотни насекомых. URA.RU отправило запрос в учебное заведение и Роспотребнадзор. Ответ ожидается. Это не первое учебное заведение с такой проблемой. В Тюмени в первом корпусе школы №63 родители учеников пожаловались на тараканов. По их словам, дезинфекцию в учреждении проводят, однако дети все равно встречают насекомых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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