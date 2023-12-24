24 декабря 2023
23 декабря 2023

Курганский мясокомбинат начал поставлять тушенку в Азербайджан

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат "Стандарт". Курган, консервы, тушенка, производство
Мясокомбинат «Стандарт» отправил более 20 тонн тушенки в Азербайджан Фото:

Курганский мясокомбинат «Стандарт» начала поставки тушеной говядины в Азербайджан. Предприятие уже отправило на экспорт более 20 тонн продукции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Расширение территорий присутствия продукции „Стандарта“ — стратегическая работа. Нам важно налаживать тесные и прочные связи с нашими соседями, обмениваться опытом, знаниями. Поставки за рубеж — это колоссальная ответственность. От того, какого качества продукцию мы поставляем, будут судить не только о нашем предприятии, но и о стране в целом как об экспортере», — сообщили URA.RU в пресс-службе мясокомбината.

Предприятие будет поставлять тушенку в торговую сеть Oba Market, которая имеет более тысячи точек в Азербайджане. В том числе на экспорт пойдет халяльная продукция.

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Курганский мясокомбинат «Стандарт» начала поставки тушеной говядины в Азербайджан. Предприятие уже отправило на экспорт более 20 тонн продукции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Расширение территорий присутствия продукции „Стандарта“ — стратегическая работа. Нам важно налаживать тесные и прочные связи с нашими соседями, обмениваться опытом, знаниями. Поставки за рубеж — это колоссальная ответственность. От того, какого качества продукцию мы поставляем, будут судить не только о нашем предприятии, но и о стране в целом как об экспортере», — сообщили URA.RU в пресс-службе мясокомбината. Предприятие будет поставлять тушенку в торговую сеть Oba Market, которая имеет более тысячи точек в Азербайджане. В том числе на экспорт пойдет халяльная продукция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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