Курганский мясокомбинат начал поставлять тушенку в Азербайджан

25 декабря 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Мясокомбинат «Стандарт» отправил более 20 тонн тушенки в Азербайджан Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганский мясокомбинат «Стандарт» начала поставки тушеной говядины в Азербайджан. Предприятие уже отправило на экспорт более 20 тонн продукции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Расширение территорий присутствия продукции „Стандарта“ — стратегическая работа. Нам важно налаживать тесные и прочные связи с нашими соседями, обмениваться опытом, знаниями. Поставки за рубеж — это колоссальная ответственность. От того, какого качества продукцию мы поставляем, будут судить не только о нашем предприятии, но и о стране в целом как об экспортере», — сообщили URA.RU в пресс-службе мясокомбината. Предприятие будет поставлять тушенку в торговую сеть Oba Market, которая имеет более тысячи точек в Азербайджане. В том числе на экспорт пойдет халяльная продукция.

Курганский мясокомбинат «Стандарт» начала поставки тушеной говядины в Азербайджан. Предприятие уже отправило на экспорт более 20 тонн продукции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Расширение территорий присутствия продукции „Стандарта“ — стратегическая работа. Нам важно налаживать тесные и прочные связи с нашими соседями, обмениваться опытом, знаниями. Поставки за рубеж — это колоссальная ответственность. От того, какого качества продукцию мы поставляем, будут судить не только о нашем предприятии, но и о стране в целом как об экспортере», — сообщили URA.RU в пресс-службе мясокомбината. Предприятие будет поставлять тушенку в торговую сеть Oba Market, которая имеет более тысячи точек в Азербайджане. В том числе на экспорт пойдет халяльная продукция.