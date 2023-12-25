25 декабря 2023

Курганский участник СВО отделался штрафом за удар полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, полицейский, полиция
Обидчика курганского полицейского оштрафовали на 20 тысяч Фото:

Жителя Притобольного округа (Курганская область) признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. Ранее судимому за аналогичные преступления участнику СВО вынесли наказание в виде штрафа. Информация появилась на сайте районного суда.

«Суд признал Ф. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщили в организации. Мужчине, принимавшему участие в военных действиях, назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, житель Притобольного округа в нетрезвом виде оказал сопротивление полицейскому, который приехал по вызову навести порядок. Свою вину в суде он признал.

Это не первый приговор по данной статье нарушителю спокойствия. Мужчина был осужден к лишению свободы в 2020 и 2022 годах. Впоследствии он уходил на СВО.

Ранее URA.RU сообщало, что что курганский суд отказал в ходатайстве следователям о помещении курганца под стражу. Адвокат участника СВО, ударившего полицейского, заявил о необходимости его подопечного пройти лечение после возвращения из зоны боевых действий. Суд удовлетворил просьбу защитника.

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Жителя Притобольного округа (Курганская область) признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. Ранее судимому за аналогичные преступления участнику СВО вынесли наказание в виде штрафа. Информация появилась на сайте районного суда. «Суд признал Ф. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщили в организации. Мужчине, принимавшему участие в военных действиях, назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Согласно материалам дела, житель Притобольного округа в нетрезвом виде оказал сопротивление полицейскому, который приехал по вызову навести порядок. Свою вину в суде он признал. Это не первый приговор по данной статье нарушителю спокойствия. Мужчина был осужден к лишению свободы в 2020 и 2022 годах. Впоследствии он уходил на СВО. Ранее URA.RU сообщало, что что курганский суд отказал в ходатайстве следователям о помещении курганца под стражу. Адвокат участника СВО, ударившего полицейского, заявил о необходимости его подопечного пройти лечение после возвращения из зоны боевых действий. Суд удовлетворил просьбу защитника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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