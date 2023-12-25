Из аптек Тюмени пропал препарат для лечения коклюша

Из тюменских аптек пропал антибактериальный препарат «Клацид». Об этом сообщили сразу в нескольких точках продаж. Таблетки имеют широкий спектр действия и применяются для лечения бронхита, пневмонии и коклюша.
«Коклюш по Тюмени ходит уже больше месяца. Антибиотик „Клацид“ в дозировке 500 и 250 мг на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара — прим.ред.), им коклюш и лечат», — рассказала заведующая аптекой «Юни Фарм» Олеся Шварц.
По словам собеседницы агентства, в качестве аналога импортного «Кладица» фармацевты предлагают покупателям замену — отечественный препарат «Кларитромицин». Но он, по мнению тюменки, обладает меньшей эффективностью.
В других тюменских аптеках дефицит препарата «Клацид» также подтвердили. Его нет как в крупных сетях («Фармленд»), так и в местных точках продаж.
Агентство направило запрос в Росздравнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области выросла заболеваемость коклюшем среди непривитого населения. Главным признаком инфекции является сильный приступообразный кашель.
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