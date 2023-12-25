25 декабря 2023

Из аптек Тюмени пропал препарат для лечения коклюша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекарства.Таблетки. Курган, таблетки, лекарства, аспирин, бад, болезнь, пилюли, болезнь, витамины, фармацевтика, больничный, домашняя аптечка, фарма, драже
Препарата от коклюша нет во многих тюменских аптеках Фото:

Из тюменских аптек пропал антибактериальный препарат «Клацид». Об этом сообщили сразу в нескольких точках продаж. Таблетки имеют широкий спектр действия и применяются для лечения бронхита, пневмонии и коклюша.

«Коклюш по Тюмени ходит уже больше месяца. Антибиотик „Клацид“ в дозировке 500 и 250 мг на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара — прим.ред.), им коклюш и лечат», — рассказала заведующая аптекой «Юни Фарм» Олеся Шварц.

По словам собеседницы агентства, в качестве аналога импортного «Кладица» фармацевты предлагают покупателям замену — отечественный препарат «Кларитромицин». Но он, по мнению тюменки, обладает меньшей эффективностью.

В других тюменских аптеках дефицит препарата «Клацид» также подтвердили. Его нет как в крупных сетях («Фармленд»), так и в местных точках продаж.

Агентство направило запрос в Росздравнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области выросла заболеваемость коклюшем среди непривитого населения. Главным признаком инфекции является сильный приступообразный кашель.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из тюменских аптек пропал антибактериальный препарат «Клацид». Об этом сообщили сразу в нескольких точках продаж. Таблетки имеют широкий спектр действия и применяются для лечения бронхита, пневмонии и коклюша. «Коклюш по Тюмени ходит уже больше месяца. Антибиотик „Клацид“ в дозировке 500 и 250 мг на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара — прим.ред.), им коклюш и лечат», — рассказала заведующая аптекой «Юни Фарм» Олеся Шварц. По словам собеседницы агентства, в качестве аналога импортного «Кладица» фармацевты предлагают покупателям замену — отечественный препарат «Кларитромицин». Но он, по мнению тюменки, обладает меньшей эффективностью. В других тюменских аптеках дефицит препарата «Клацид» также подтвердили. Его нет как в крупных сетях («Фармленд»), так и в местных точках продаж. Агентство направило запрос в Росздравнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области выросла заболеваемость коклюшем среди непривитого населения. Главным признаком инфекции является сильный приступообразный кашель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...