24 декабря 2023

Тюменцы нашли драгоценный металл в картошке

Ученые тюменского медуниверситета обнаружили в составе белого картофеля серебро
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, рассада, пробирка, наука, хозяйство, картофель, лаборатория, агрономический факультет, размножение картофеля
Наночастицы серебра, обладающие противомикробными свойствами, содержатся в кожуре белого картофеля Фото:

Ученые тюменского медуниверситета в составе международной группы обнаружили в кожуре белого картофеля наночастицы серебра. Об этом со ссылкой на учебное заведение сообщает в telegram-канале региональный департамент агропромышленного комплекса.

«В составе международной группы ученые Тюменского медицинского университета получили наночастицы серебра из водного экстракта кожуры белого картофеля. Вещество проявляет антимикробные и цитотоксические свойства», — говорится в сообщении.

Сообщается, что для получения небольшого количества наночастиц необходимо использовать большой объем растительной массы. При этом полученное серебро может применяться в производстве лекарственных препаратов.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученые тюменского медуниверситета в составе международной группы обнаружили в кожуре белого картофеля наночастицы серебра. Об этом со ссылкой на учебное заведение сообщает в telegram-канале региональный департамент агропромышленного комплекса. «В составе международной группы ученые Тюменского медицинского университета получили наночастицы серебра из водного экстракта кожуры белого картофеля. Вещество проявляет антимикробные и цитотоксические свойства», — говорится в сообщении. Сообщается, что для получения небольшого количества наночастиц необходимо использовать большой объем растительной массы. При этом полученное серебро может применяться в производстве лекарственных препаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...