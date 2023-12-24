Тюменцы нашли драгоценный металл в картошке

Ученые тюменского медуниверситета в составе международной группы обнаружили в кожуре белого картофеля наночастицы серебра. Об этом со ссылкой на учебное заведение сообщает в telegram-канале региональный департамент агропромышленного комплекса.
«В составе международной группы ученые Тюменского медицинского университета получили наночастицы серебра из водного экстракта кожуры белого картофеля. Вещество проявляет антимикробные и цитотоксические свойства», — говорится в сообщении.
Сообщается, что для получения небольшого количества наночастиц необходимо использовать большой объем растительной массы. При этом полученное серебро может применяться в производстве лекарственных препаратов.
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