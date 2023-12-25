Курганские власти планируют продать бывший детский дом

25 декабря 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

В Кипели будут приватизировать бывший детдом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Курганской области предлагает включить имущественный комплекс Кипельского детского дома в прогнозный план приватизации до 2024 года. Вопрос рассматривали депутаты облдумы на комитете по экономической политике, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается внести изменения в прогнозный план программы приватизации имущества Курганской области на 2022—2024 год. Предлагается дополнительно включить […] имущественный комплекс в селе Кипель (Советская,80), большое количество помещений. Объекты высвобождены в связи с закрытием Кипельского филиала ГБУ „Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1“. В настоящее время дети переведены в ГБУ „Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1“ в Кургане и в Введенский филиал центра», — сообщила директор областного департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. В комплекс зданий на участке больше 2,3 га входит здание детского дома (3722 кв. м.), гараж, складские помещения, котельная, водонапорная башня, общежитие и нежилые здания. Сейчас имущество находится в хорошем техническом состоянии. Депутаты предложили использовать комплекс, например, для размещения детского лагеря. Они обратятся с предложением в департамент образования и науки региона. Юрина отметила, что для проведения переговоров с потенциальными инвесторами необходимо, чтобы комплекс был включен в прогнозный план приватизации и оценен. Инвесторы интересуются объектами с целью размещения учреждений реабилитации. При этом чиновница добавила, что «план приватизации живой, мы как включаем, так и исключаем объекты, если они нам понадобятся». Вопрос внесен на рассмотрение депутатов на заседании облдумы. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области изменили сроки реорганизации Кипельского детского дома. Власти пояснили, что такое решение было принято в связи с сокращением числа детей-сирот в регионе. Детдом считается скандальным из-за резонансных ЧП. В 2021 году в соцсети попало видео, где старший воспитанник детдома издевается над двухлетним малышом, который оказался в детдоме после расформирования специализированного дома ребенка в Кургане. Разразился скандал, подросток был осужден на 1,5 года лишения свободы условно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Курганской области предлагает включить имущественный комплекс Кипельского детского дома в прогнозный план приватизации до 2024 года. Вопрос рассматривали депутаты облдумы на комитете по экономической политике, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается внести изменения в прогнозный план программы приватизации имущества Курганской области на 2022—2024 год. Предлагается дополнительно включить […] имущественный комплекс в селе Кипель (Советская,80), большое количество помещений. Объекты высвобождены в связи с закрытием Кипельского филиала ГБУ „Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1“. В настоящее время дети переведены в ГБУ „Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1“ в Кургане и в Введенский филиал центра», — сообщила директор областного департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. В комплекс зданий на участке больше 2,3 га входит здание детского дома (3722 кв. м.), гараж, складские помещения, котельная, водонапорная башня, общежитие и нежилые здания. Сейчас имущество находится в хорошем техническом состоянии. Депутаты предложили использовать комплекс, например, для размещения детского лагеря. Они обратятся с предложением в департамент образования и науки региона. Юрина отметила, что для проведения переговоров с потенциальными инвесторами необходимо, чтобы комплекс был включен в прогнозный план приватизации и оценен. Инвесторы интересуются объектами с целью размещения учреждений реабилитации. При этом чиновница добавила, что «план приватизации живой, мы как включаем, так и исключаем объекты, если они нам понадобятся». Вопрос внесен на рассмотрение депутатов на заседании облдумы. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области изменили сроки реорганизации Кипельского детского дома. Власти пояснили, что такое решение было принято в связи с сокращением числа детей-сирот в регионе. Детдом считается скандальным из-за резонансных ЧП. В 2021 году в соцсети попало видео, где старший воспитанник детдома издевается над двухлетним малышом, который оказался в детдоме после расформирования специализированного дома ребенка в Кургане. Разразился скандал, подросток был осужден на 1,5 года лишения свободы условно.