Губернатор Моор поддержал кандидатуру Путина

26 декабря 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Моор выразил поддержку Путину 25 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил свою подпись в поддержку кандидата на пост президента Владимира Путина. Об этом он сообщил в соцсети. «Сегодня и я поддержал своей подписью нашего национального лидера и кандидата на пост главы государства —<…> Путина», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что Россия сильная и независимая держава и возглавлять ее должен никто иной, как нынешний лидер государства. Подпись в поддержку Путина 25 декабря поставил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Жители региона могут выразить свою позицию в офисах отделений партии «Единая Россия» до конца января или в мобильных пунктах в ТЦ. Выборы президента России пройдут в 15—17 марта 2024 года.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил свою подпись в поддержку кандидата на пост президента Владимира Путина. Об этом он сообщил в соцсети. «Сегодня и я поддержал своей подписью нашего национального лидера и кандидата на пост главы государства —<…> Путина», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что Россия сильная и независимая держава и возглавлять ее должен никто иной, как нынешний лидер государства. Подпись в поддержку Путина 25 декабря поставил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Жители региона могут выразить свою позицию в офисах отделений партии «Единая Россия» до конца января или в мобильных пунктах в ТЦ. Выборы президента России пройдут в 15—17 марта 2024 года.