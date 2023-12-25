25 декабря 2023

Губернатор Моор поддержал кандидатуру Путина

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ТНФ. Тюмень, моор александр
Моор выразил поддержку Путину 25 декабря Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил свою подпись в поддержку кандидата на пост президента Владимира Путина. Об этом он сообщил в соцсети.

«Сегодня и я поддержал своей подписью нашего национального лидера и кандидата на пост главы государства —<…> Путина», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что Россия сильная и независимая держава и возглавлять ее должен никто иной, как нынешний лидер государства.

Подпись в поддержку Путина 25 декабря поставил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Жители региона могут выразить свою позицию в офисах отделений партии «Единая Россия» до конца января или в мобильных пунктах в ТЦ. Выборы президента России пройдут в 15—17 марта 2024 года.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил свою подпись в поддержку кандидата на пост президента Владимира Путина. Об этом он сообщил в соцсети. «Сегодня и я поддержал своей подписью нашего национального лидера и кандидата на пост главы государства —<…> Путина», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что Россия сильная и независимая держава и возглавлять ее должен никто иной, как нынешний лидер государства. Подпись в поддержку Путина 25 декабря поставил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Жители региона могут выразить свою позицию в офисах отделений партии «Единая Россия» до конца января или в мобильных пунктах в ТЦ. Выборы президента России пройдут в 15—17 марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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