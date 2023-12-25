Мэр Тюмени рассказал, как в городе борются с последствиями снегопада

В Тюмени на уборку улиц вышло 594 единицы техники и 644 рабочих. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Руслан Кухарук. По его словам, дорожники круглосуточно очищают улицы от снега.
«В дневную смену на уборку тюменских улиц вышло 594 единицы техники и 644 дорожных рабочих. С началом снегопада было организовано сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров с противогололедной обработкой. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам», — рассказал глава города.
Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту из-за непогоды массово задерживаются вылеты и прилеты рейсов. По данным онлайн-табло Рощино, в основном с опозданием улетят самолеты из областной столицы в города ХМАО и ЯНАО.
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