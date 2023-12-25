25 декабря 2023

Мэр Тюмени рассказал, как в городе борются с последствиями снегопада

В Тюмени на уборку снега с улиц вышло 594 единицы техники
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, зима, погода, снегопад
Дорожники круглосуточно очищают улицы от снега Фото:

В Тюмени на уборку улиц вышло 594 единицы техники и 644 рабочих. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Руслан Кухарук. По его словам, дорожники круглосуточно очищают улицы от снега.

«В дневную смену на уборку тюменских улиц вышло 594 единицы техники и 644 дорожных рабочих. С началом снегопада было организовано сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров с противогололедной обработкой. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам», — рассказал глава города.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту из-за непогоды массово задерживаются вылеты и прилеты рейсов. По данным онлайн-табло Рощино, в основном с опозданием улетят самолеты из областной столицы в города ХМАО и ЯНАО.

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В Тюмени на уборку улиц вышло 594 единицы техники и 644 рабочих. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Руслан Кухарук. По его словам, дорожники круглосуточно очищают улицы от снега. «В дневную смену на уборку тюменских улиц вышло 594 единицы техники и 644 дорожных рабочих. С началом снегопада было организовано сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров с противогололедной обработкой. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам», — рассказал глава города. Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту из-за непогоды массово задерживаются вылеты и прилеты рейсов. По данным онлайн-табло Рощино, в основном с опозданием улетят самолеты из областной столицы в города ХМАО и ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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