Тюменская колбаса получила признание на федеральном уровне

Пять сортов тюменской колбасы стали дипломантами федерального конкурса «100 лучших товаров России». Об этом со ссылкой на производителя сообщает в telegram-канале региональный департамент агропромышленного комплекса.
«Сразу 5 продуктов мясной переработки стали дипломантами конкурса „100 лучших товаров России“. Это различные колбасные изделия и мясные полуфабрикаты», — говорится в сообщении.
Оценку продукции провели по нескольким критериям. В том числе, жюри исследовало сырье, технологические процессы и итоговое качество товара. Сообщается также, что еще семь сортов колбасы получили статус лучших товаров регионального уровня. Диплом конкурса дает право использовать его логотип в качестве знака качества на упаковке товара и в рекламной продукции.
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