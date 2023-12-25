25 декабря 2023

Тюменская колбаса получила признание на федеральном уровне

Пять сортов тюменской колбасы вошли в список «100 лучших товаров России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, колбаса, ветчина, колбасные изделия
Производитель колбас сможет использовать федеральный знак качества на своем товаре и в рекламных целях Фото:

Пять сортов тюменской колбасы стали дипломантами федерального конкурса «100 лучших товаров России». Об этом со ссылкой на производителя сообщает в telegram-канале региональный департамент агропромышленного комплекса.

«Сразу 5 продуктов мясной переработки стали дипломантами конкурса „100 лучших товаров России“. Это различные колбасные изделия и мясные полуфабрикаты», — говорится в сообщении.

Оценку продукции провели по нескольким критериям. В том числе, жюри исследовало сырье, технологические процессы и итоговое качество товара. Сообщается также, что еще семь сортов колбасы получили статус лучших товаров регионального уровня. Диплом конкурса дает право использовать его логотип в качестве знака качества на упаковке товара и в рекламной продукции.

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Пять сортов тюменской колбасы стали дипломантами федерального конкурса «100 лучших товаров России». Об этом со ссылкой на производителя сообщает в telegram-канале региональный департамент агропромышленного комплекса. «Сразу 5 продуктов мясной переработки стали дипломантами конкурса „100 лучших товаров России“. Это различные колбасные изделия и мясные полуфабрикаты», — говорится в сообщении. Оценку продукции провели по нескольким критериям. В том числе, жюри исследовало сырье, технологические процессы и итоговое качество товара. Сообщается также, что еще семь сортов колбасы получили статус лучших товаров регионального уровня. Диплом конкурса дает право использовать его логотип в качестве знака качества на упаковке товара и в рекламной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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